Kılıçdaroğlu ile Bahçeli arasındaki görüşme saat 14.00'te başladı. Görüşmenin ardından iki isim basın mensuplarının karşısına geçti.

GÖRÜŞMENİN KONUSUNU AÇIKLADI

Görüşmenin içeriğine ilişkin kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Sayın Genel Başkanla Türkiye'de medyanın sorunlarını görüştük" ifadelerini kullandı.

SON OLARAK 31 EKİM'DE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

İki isim son olarak 31 Ekim'de bir araya gelmişti. Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşme yaklaşık 15 dakika sürmüştü.

DEM HEYETİ İLE GÖRÜŞME

Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli bugün sabah saatlerinde de DEM Parti İmralı heyeti ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 35 dakika sürdü. Görüşmede, Bahçeli'ye Meclis Başkanvekili Celal Adan eşlik etti.