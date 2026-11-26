TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, trafikte araçlarından inip kavga eden 3 kişiye toplam 640 bin lira para cezası uygulandı.

PINAR BULVARI'NDA ARAÇLARINDAN İNİP KAVGA ETTİLER

Olay, dün, Kapaklı'da Pınar Bulvarı'nda meydana geldi. Trafik nedeniyle tartışan E.K. ve S.K. ile M.T., araçlarından inip kavga etti. Kavga anları çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çevredekilerin müdahalesiyle ayrılan 3 kişi, gittikleri hastanede darp raporu aldı. Raporun ardından E.K. ve S.K., M.T.'nin kendilerine fiziksel ve sözlü müdahalede bulunduğunu öne sürüp şikayetçi oldu.

3 KİŞİYE TOPLAM 640 BİN LİRA CEZA

Polisin gözaltına aldığı 3 kişiye, trafik yönünden toplam 640 bin lira ceza uygulandı. 3 kişinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.