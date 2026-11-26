Elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunan kişinin boğulduğu belirlendi! Eşi gözaltındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evinde elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunan 49 yaşındaki Fedai K.'nin darbedildiği ve boğulduğu belirlendi. Adli Tıp Kurumunun ön raporunda bu bulgulara yer verildiği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Fedai K.'nin eşi A.K. ile B.K. ve M.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Fedai K.'nin cenazesi bugün toprağa verilecek.
Merkezefendi'de kavga ihbarı üzerine gidilen evde ölü bulunan 49 yaşındaki adamın ölüm nedenine ilişkin ön otopsi raporu ortaya çıktı.
ÖN RAPORDA DARP VE BOĞULMA
Fedai K.'nin cenazesine Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığında yapılan otopsi işlemleri tamamlandı. Hazırlanan ön raporda Fedai K.'nin vücudunda darp izlerine rastlandığına yer verildiği, ayrıca boğulduğunun tespit edildiği öğrenildi.
KAVGA İHBARI ÜZERİNE GİDİLDİ
Olay, dün sabah saatlerinde Alpaslan Mahallesi 5559 Sokak'taki 2 katlı bir apartmanda meydana geldi. Evden gelen gürültü ve kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla ikinci kattaki daireye giren ekipler, Fedai K.'yi salonda elleri ve ayakları bağlı halde ölü buldu.
EŞİ DAHİL 3 KİŞİ GÖZALTINDA
Polis ekipleri, evde bulunan 1'i kadın 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Fedai K.'nin eşi A.K. ile B.K. ve M.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma yürütülüyor.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Fedai K.'nin cenazesi, bugün Merkezefendi Gazioğlu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bozburun Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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