Merkezefendi'de kavga ihbarı üzerine gidilen evde ölü bulunan 49 yaşındaki adamın ölüm nedenine ilişkin ön otopsi raporu ortaya çıktı.

ÖN RAPORDA DARP VE BOĞULMA

Fedai K.'nin cenazesine Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığında yapılan otopsi işlemleri tamamlandı. Hazırlanan ön raporda Fedai K.'nin vücudunda darp izlerine rastlandığına yer verildiği, ayrıca boğulduğunun tespit edildiği öğrenildi.

KAVGA İHBARI ÜZERİNE GİDİLDİ

Olay, dün sabah saatlerinde Alpaslan Mahallesi 5559 Sokak'taki 2 katlı bir apartmanda meydana geldi. Evden gelen gürültü ve kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla ikinci kattaki daireye giren ekipler, Fedai K.'yi salonda elleri ve ayakları bağlı halde ölü buldu.

EŞİ DAHİL 3 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, evde bulunan 1'i kadın 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Fedai K.'nin eşi A.K. ile B.K. ve M.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma yürütülüyor.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Fedai K.'nin cenazesi, bugün Merkezefendi Gazioğlu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bozburun Mezarlığı'nda toprağa verilecek.