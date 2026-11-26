Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda gerçekleştirdiği yerli ve milli teknoloji hamlelerine bir yenisi daha eklendi. Özellikle insansız hava araçları, akıllı mühimmatlar ve hassas güdüm sistemlerinde önemli başarılara imza atan Türkiye'de ASELSAN, geliştirdiği TOLUN L mühimmatıyla başarılı bir test daha gerçekleştirdi.

İlk kez silahlı insansız hava aracı (SİHA) platformuna entegre edilen lazer arayıcı başlıklı TOLUN L, Bayraktar AKINCI'dan gerçekleştirilen test atışında belirlenen hedefi tam isabetle vurdu. Mühimmatın AKINCI'ya kazandırdığı yeni kabiliyetler, özellikle Yunanistan'ın Ege adalarına yönelik askeri planlamaları açısından da değerlendirildi.

YUNANİSTAN'IN HARP PLANLARINI...

TOLUN L'nin AKINCI'ya kazandırdığı kabiliyetleri değerlendiren Strateji ve Güvenlik Uzmanı Emekli Albay İbrahim Keleş, Hürriyet'e yaptığı açıklamada mühimmatın sağladığı uzaktan atış imkanının hava platformlarının karşı tarafın hava savunma sistemlerinden uzak kalmasına katkı sağlayabileceğini belirtti. AKINCI'nın mühimmatı uzun mesafeden bırakabilmesinin ve TOLUN L'nin hedefe doğru süzülerek ilerlemesinin operasyonel açıdan avantaj sağladığını dile getiren Keleş, bu kabiliyetin Türkiye'nin caydırıcılığı açısından da önemli olduğunu ifade etti. Özellikle Yunanistan'ın Ege adalarına yönelik askeri planlamalarına dikkat çeken Keleş, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yunanistan’ın zaman zaman harp planlarına bakıyoruz. Kendi Genelkurmay Başkanlığının üzerinde çalıştığı planlar var. Bu planlarda adaların silahlandırılması ve Türkiye’ye en yakın adalardan Türkiye’ye karşı saldırı gerçekleştirilmesi gibi senaryolar bulunuyor. Bu adaların bize uzaklığı da çok fazla değil. TOLUN L, söz konusu adalardaki hava savunma sistemlerini, diğer harp araçlarını ve silah sistemlerini uzaktan, nokta vuruşuyla imha edebilecek bir mühimmat."

ASELSAN TOLUN L, AKINCI İLE HEDEFİ TAM İSABETLE VURDU

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, ilk kez SİHA platformuna entegre edilen lazer arayıcı başlıklı tam atım mühimmat TOLUN L, Saros Hedef Adası'nda gerçekleştirilen testte başarıyla denendi. Test kapsamında tümleşik Ataletsel Seyrüsefer Sistemi (ANS), Küresel Konumlandırma Sistemi (KKS) ve lazer arayıcı başlık güdüm sistemine sahip 250 libre sınıfı mühimmat, SADAK-4T aracılığıyla Bayraktar AKINCI'ya taşındı. AKINCI'dan ateşlenen TOLUN L, belirlenen hedefi tam isabetle vurdu.

50 KİLOMETRENİN ÜZERİNDE MENZİLE SAHİP

Parçacık etkili harp başlığına sahip tam atım mühimmat olarak öne çıkan TOLUN L, İHA platformlarında kullanılan açılır kanat yapısı sayesinde 50 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabiliyor.

KİLİT 310 lazer arayıcı başlığıyla donatılan mühimmat, sabit ve hareketli hedeflere karşı yüksek hassasiyetli angajman imkanı sunarken ikincil hasarın düşük tutulmasına da katkı sağlıyor.

Her türlü hava koşulunda görev yapabilecek şekilde geliştirilen mühimmat; yol noktası takibi, seçilebilir vuruş açısı ve kokpit üzerinden programlanabilme özellikleriyle de dikkat çekiyor. Bu kabiliyetler, operasyonel esnekliği artırırken sorti sayısının ve buna bağlı operasyon maliyetlerinin azaltılmasına da imkan tanıyor.

TOLUN AİLESİNİN 7 FARKLI VERSİYONU BULUNUYOR

TOLUN L'nin lazer arayıcı başlığı sayesinde hareketli hedefleri takip ederek nokta atışı yapabildiğini belirten İbrahim Keleş, mühimmatın özellikle derin harekat kabiliyeti açısından önemli bir avantaj sunduğunu ifade etti.

TOLUN'un tek bir mühimmat olarak değil, farklı görev ve kabiliyetlere sahip bir mühimmat ailesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Keleş, ailenin yedi farklı versiyondan oluştuğunu belirtti. Keleş, TOLUN ailesinde TOLUN L, TOLUN EW, TOLUN F, TOLUN I, TOLUN IIR, TOLUN P ve TOLUN S modellerinin bulunduğunu aktardı.

"HEDEFİ TAM KALBİNDEN VURACAK ŞEKİLDE İMHA EDİYOR"

TOLUN L'nin diğer versiyonlardan ayrılan temel özelliğinin lazer arayıcı başlığı olduğunu kaydeden Keleş, mühimmatın çalışma prensibini şu sözlerle anlattı: "TOLUN L, bu ailenin geliştirilmiş versiyonlarından biri. Kanatlı bir mühimmat ve daha önce uçaklardan atılıyordu. Ancak bu defa AKINCI’ya da entegre edildi. TOLUN L’nin en önemli özelliği lazer arayıcı başlığının bulunması. Mühimmat bırakıldıktan sonra kanatlarını açarak hedefine doğru süzülüyor. Elektronik bağlantıları devam ederken lazer arayıcı başlığı devreye giriyor ve hedef aramaya başlıyor. Yoldaki araçları ve hareketli hedefleri takip edebiliyor ve hatasız bir şekilde hedefi tam kalbinden vuracak şekilde imha ediyor."

AKINCI TEK SEFERDE DÖRT TOLUN TAŞIYABİLİYOR

TOLUN L'nin AKINCI'ya entegrasyonunda SADAK-4 atış istasyonunun kullanıldığını belirten İbrahim Keleş, sistemin taşıma ve atış kapasitesine ilişkin de bilgi verdi. AKINCI'nın kanatlarının altında sağlı ve sollu yerleştirilen atış istasyonları sayesinde tek seferde dört TOLUN mühimmatının hedefe gönderilebildiğini ifade eden Keleş, bu kapasitenin özellikle derin harekat görevleri açısından önemli olduğunu söyledi.

DERİN HAREKAT KABİLİYETİNE DİKKAT ÇEKTİ

Mühimmatın 50 kilometrenin üzerinde menzile sahip olduğunun belirtildiğini aktaran Keleş, uçuş karakteristiğine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu sistem derin harekâtlarda kullanılabilecek bir mühimmat. Menzili 50 kilometrenin üzerinde. Uzaktan bırakıldıktan sonra kanatlarını açıyor ve gökyüzünde süzülerek hedefine doğru ilerliyor. Hızı çok yüksek olmadığı için hedef arama kabiliyetini de kullanabiliyor. Lazer arayıcı başlığı sayesinde hedefini buluyor ve belirlediği noktaya vuruş gerçekleştiriyor. Burada önemli olan, mühimmatın hedefini doğru tespit etmesi ve ekonomik açıdan da boşa harcanmamasıdır. Attığınız mühimmatın hedefe ulaşması, nokta vuruşu yapması gerekiyor"

F-16'LARDA DA KULLANILABİLİYOR

TOLUN ailesinin yalnızca insansız hava araçları için geliştirilmiş bir sistem olmadığını hatırlatan İbrahim Keleş, mühimmatın savaş uçaklarında da kullanılabildiğini belirtti. Yaklaşık 250 libre ağırlığındaki mühimmatın F-16 platformlarında da kullanılabildiğini aktaran Keleş, sözlerine şöyle devam etti: "TOLUN ailesinin diğer mühimmatları var ve bunlar uçaklarda da kullanılıyor. Yaklaşık 250 libre ağırlığında bir mühimmat. F-16’larda da kullanılabilen bir sistem. AKINCI ise bu mühimmatı taşıyabilecek ağırlık kaldırma kapasitesine sahip. Bu nedenle Tolun L, AKINCI için oldukça uygun bir silah sistemi. AKINCI'ya entegre edilmesiyle birlikte platformun kullanabileceği mühimmat seçenekleri de genişlemiş oldu."