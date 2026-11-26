Sakarya'da 2011 yılında kaybolan Sevda Ayhan'ın akıbeti Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılırken ortaya atılan iddialar şaşkınlık yarattı. Kayıp kadınla yasak aşk yaşadığı iddia edilen Doğan Gözler'in ortaokul mezunu olmasına rağmen dişçilik yaptığı ileri sürüldü.

15 YILDIR HABER ALINAMIYOR

Sakarya'nın Taraklı ilçesine bağlı Hark köyünde yaşayan Sevda Ayhan, 7 Aralık 2011 tarihinde sırra kadem bastı. Kaybolduğunda 23 yaşında olan genç kadının anne ve babası, kızlarının akıbetini öğrenebilmek için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Ayhan'ın kaybolmadan önce eşiyle sorunlar yaşadığı iddia edilirken dosyada adı geçen Doğan Gözler de canlı yayına katıldı.

ORTAOKUL MEZUNU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Köylerde dişçilik yapan Doğan Gözler'in diş hekimi olmadığı ve bir dişçinin yanında yardımcı olarak çalıştığı öğrenildi. Müge Anlı, Gözler'in ortaokul mezunu olduğunu açıkladı. Anlı'nın nasıl dişçi olduğunu sorması üzerine Gözler, "Dişçilik benim baba mesleği olur" yanıtını verdi.

DİŞ BORCUNA KARŞILIK İKİ KOYUN

Programda Sevda Ayhan'ın eltisi Saadet Ayhan'ın geçmişte verdiği ifade de ele alındı. İfadeye göre Gözler, diş yapımı için ailenin evine gidip geliyordu. Gözler'in işlemleri tamamladıktan bir hafta sonra kalan diş borcuna karşılık iki koyun almak için köye geldiği belirtildi.

ORMANDA DİŞLERİNİ ÇEKTİĞİ İDDİASI

Kayıp kadının annesinin anlattıkları ise stüdyoda şaşkınlık yarattı. Anne, Gözler'in kızının dişlerini ormanda çektiğini ve kanamanın durmasını beklediğini bir akrabasından öğrendiğini ileri sürdü.

GECE YARISI 25 DAKİKALIK TELEFON GÖRÜŞMESİ

Sevda Ayhan ile Doğan Gözler arasında 5 Kasım 2011 tarihinde gece saat 03.00 sıralarında gerçekleşen yaklaşık 25 dakikalık telefon görüşmesi de şüpheleri artırdı. Gözler, görüşmenin dişlerle ilgili olduğunu savunarak hakkındaki iddiaları reddetti.

CANLI YAYINDA KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Sevda Ayhan'ın eşi Muhittin Ayhan, önce eşinin hayatta olduğunu ve bir erkek çocuk dünyaya getirdiğini iddia etti. Bu iddia, yayına bağlanan bir akrabası tarafından yalanlandı. Muhittin Ayhan daha sonra eşinin Gözler tarafından öldürülmüş olabileceğini ileri sürdü. Kayıp kadının akıbetine ilişkin belirsizlik ise sürüyor.