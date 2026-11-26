2 yayayı ağır yaralayan otomobilin Bağcılar'da kontrolü kaybettiği iddia edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bağcılar'da Koçman Caddesi'nde bir otomobilin kaldırımdaki yayalara çarptığı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edildi. Kazada 2 kişi ağır yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi Koçman Caddesi'nde saat 12.25 sıralarında otomobil ve motosiklet çarpıştı. Ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaynak: DHA
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