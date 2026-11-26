Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'taki okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin otopsi raporuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanlığının mevcut raporları yetersiz bularak otopsinin yenilenmesini talep etmesinin ardından konuşan Tekin, raporda çelişkili durumlar bulunduğunu söyledi.

BAKANLIK OTOPSİNİN YENİLENMESİNİ TALEP ETMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında failin ölümüne ilişkin mevcut otopsi raporlarının yetersiz olduğu gerekçesiyle otopsinin yenilenmesini talep etmişti.

"FAİLİN OTOPSİSİNDE ÇELİŞKİLİ DURUMLAR VAR"

Konuya ilişkin bugün açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, otopsi raporundaki bulgular ile dönemin Kahramanmaraş Valisi'nin açıklamaları arasında çelişki bulunduğunu belirtti.

Tekin, "Failin otopsisinde çelişkili durumların olduğunu gördük. Otopsi raporunda valinin açıklamasının tersine kurşun izi yok." ifadelerini kullandı.

MADDE KULLANIMINA İLİŞKİN RAPORU YETERSİZ BULDU

Failin herhangi bir yasaklı madde kullanıp kullanmadığına ilişkin incelemelere de değinen Bakan Tekin, "Çocuğun madde kullanımıyla ilgili otopsi raporunun yeterli açıklıkta olmadığını düşünüyoruz." dedi.

Bakanlığın otopsinin yenilenmesine yönelik talebine ilişkin sürecin nasıl sonuçlanacağı henüz netlik kazanmadı.