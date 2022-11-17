Son Dakika Saldırı Haberleri

18:09 Pakistan'da İmran Han'dan destekçilerine toplanma çağrısı Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, destekçilerine, 26 Kasım'da başkent İslamabad'a komşu Ravalpindi şehrinde toplanması çağrısında bulundu.

18:01 Manama Diyalog Forumu'nda İran ve Ukrayna konuları ön plana çıkıyor Bahreyn'de düzenlenen 18. Manama Diyalog Forumu'nda öne çıkan konular arasında İran'a yönelik alınacak tavırlar ve Ukrayna-Rusya savaşı yer alıyor.

17:43 Van'da LGBT karşıtı yürüyüş yapıldı Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ) üyeleri, "Ailen Saldırı Altında Harekete Geç" sloganıyla LGBT karşıtı yürüyüş yaptı.

17:38 Küçükçekmece esnafından teröre lanet yürüyüşü Küçükçekmece esnafından teröre lanet yürüyüşü Küçükçekmece'de faaliyet gösteren esnaf, Beyoğlu İstiklal Caddesinde düzenlenen bombalı eylemi kınayan bir yürüyüş düzenledi.

17:27 Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin isimleri Beyoğlu'nda yaşatılacak Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaşamını yitirenlerin isimlerini ilçede yaşatacaklarını söyledi.

17:14 Tavuk, yavrularına saldırılınca öyle bir hale büründü ki kimse korkudan gözlerine bakamadı Bir şahin tarafından tavuk yuvasına düzenlenen saldırı sırasında ilginç anlar yaşandı. Hem yavrularını savunan tavuğun hem de saldırıya geçen şahinin gözleri, ekran başındakileri ürküttü.

17:09 DÜĞÜN ARİFESİNDE, NİŞANLISININ OTURDUĞU CADDEDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI EDİRNE'de H.S., yarın düğün yapmayı planladığı nişanlısının oturduğu caddede, otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

17:04 İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlardan 71'i taburcu edildi, 10'unun tedavisi sürüyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 81 kişiden 71'inin tedavilerinin ardından taburcu olduğunu, 2'si yoğun bakımda 10'unun tedavisine devam edildiğini bildirdi.

17:02 CHP'nin İzmir'deki Meclis Üyeleri Kampı'nın Sonuç Bildirgesi Açıklandı. Seyit Torun: "Yaktığımız Çoban Ateşi Türkiye'ye Yayılacak" İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 30 ilçe belediyesinin CHP'li meclis üyelerini bir araya getiren iki günlük "Meclis Üyeleri Kampı" tamamlandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Kıymetli düşünceler ortaya çıktı. Sonuç hem İzmir'imize hem Türkiye'mize yayılacaktır. Hasan Tahsin'in 'Sen başla, bitiren bulunur' dediği gibi, İzmir başladı. İnşallah ülkemizde bitireceğiz. İzmir'den yaktığımız bu çoban ateşi Türkiye'ye yayılacak" dedi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in okuduğu sonuç bildirgesinde ise "Ekonomiden adalete, sağlıktan eğitime, dış politikadan basın özgürlüğüne, inanç özgürlüğünden yerel yönetimlere kadar tüm alanlarda AKP iktidarı karanlık bir dönem olarak tarihe geçecek ve fakat tıpkı yüz yıl önce olduğu gibi milletin iktidarında egemenlik yine kayıtsız şartsız milletin olacaktır" denildi.

16:23 Bakan Koca: "Toplam 81 Yaralıdan Taburcu Olanların Sayısı 71'e Ulaştı" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 kişinin hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıda yaralanan 81 kişiden 71’inin taburcu edildiğini, 8 yaralının tedavisinin sürdüğünü, 2 yaralının da yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

16:12 CHP'Lİ ÖZEL: BİLDİĞİNİ AÇIKLAMIYORSAN, GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANIYORSUN CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, dün Meclis'te CHP'li belediyelere yönelik sözlerini eleştirerek, 'Senden korkan senden beter olsun. Bildiğin bir şey var da açıklamıyorsan, görevini kötüye kullanıyorsun. Gelecek haftayı beklenmiyoruz.

16:07 Solingen faciasında 5 yakınını kaybeden Mevlüde Genç'in son isteği yerine getirildi Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılarca kundaklanan evlerinde çıkan yangında ailesinin 5 ferdini yitiren ve 30 Ekim'de yaşamını yitiren Mevlüde Genç'in son isteği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yerine getirildi.

16:05 Ttb ve Samsun Tabip Odası 7 Yıl Önce Görevi Başında Öldürülen Doktor Aynur Dağdemir'i Andı Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Samsun Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, 7 yıl önce yanında çalışan kadını erkek şiddetinden korumak isterken öldürülen Dr. Aynur Dağdemir’i mezarı başında andı.

15:35 Evinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı Evinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı Kocaeli'nin Darıca İlçesinde kendi evinde tartıştığı kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.

15:27 Bakan Kirişci: "Türkiye'nin küresel düzeyde elde etmiş olduğu başarılara gölge düşürmek isteyen çevreler var" Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Türkiye'nin son dönemdeki sadece bölgesel değil aynı zamanda da küresel düzeyde elde etmiş olduğu başarılara gölge düşürmek isteyen çevreler var.

15:15 HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Ağrı'da konuştu Açıklaması HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının insanlığa karşı işlenmiş suç olduğunu söyledi.

15:13 TBMM Başkanı Şentop, Yetim ve Kimsesiz Çocuklar Sempozyumu'nda konuştu Açıklaması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'de 23 milyon çocuktan 270 bine yakınının yetim, 82 bine yakınının da öksüz olduğunu belirterek, "Ayrıca 5 bine yakın çocuğumuz da hem öksüz hem yetimdir.

14:55 İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararına karşılık vereceklerini duyurdu İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ülkesinin nükleer faaliyetlerini denetleyen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) Yönetim Kurulunda Tahran aleyhinde alınan kararın "siyasi" olduğunu ve karara karşılık vereceklerini söyledi.

14:46 Ukrayna'da savaş, tiyatroları yeraltına taşıdı - Ukrayna'da savaş, tiyatroları yeraltına taşıdı Rusya'nın hava saldırılarıyla hedef almaya devam ettiği Ukrayna'nın Mikolayiv kentinde tiyatro gösterileri, sığınakta yapılıyor.

14:37 Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kıtalararası balistik füze denemesi yaptığı doğruladı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dün kıtalararası balistik füze (ICBM) denemesi yaptığını doğrulayarak, "düşmanları" ülkesine tehdit oluşturmaya devam ederse nükleer silahla karşılık verileceğini bildirdi.

14:19 Burdur'da Silahlı Kavga: 1 Ölü 1 Yaralı Burdur'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada, 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

14:14 İstiklal Caddesi'ndeki Terör Saldırısı Soruşturmasında, 6 Kişi Daha Gözaltına Alındı İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili 5'i Bulgaristan'da olmak üzere 6 şüphelinin daha gözaltına alındığını açıkladı. Teröristlerin sınırı geçmesine yardım ettikleri tespit edilen ve bu sabah yakalandıkları açıklanan 2 kişi ile birlikte yeni gözaltı sayısı 8'e çıktı.

14:09 İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 3 yaşındaki Almeda'nın annesi Dilay Sinan'dan teşekkür mesajı İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 3 yaşındaki Almeda'nın annesi Dilay Sinan'dan teşekkür mesajı Anne Dilay Sinan, " İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve yardımcı olan herkese teşekkür ederim"İSTANBUL İstiklal Caddesindeki patlamada yaralanan 3 yaşındaki Almeda'nın annesi...

14:09 İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin Bulgaristan'da 5 şüpheliye gözaltı İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da gerçekleştirilen bombalı saldırıyla bağlantılı 5 şüpheli Bulgaristan'da gözaltına alındı.

14:07 Köpekler sürüye saldırıp 2 koyunu öldürdü ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan sürüdeki 2 koyun öldü.

14:06 Karaman'da silahlı saldırıda ölen şahıs son yolculuğuna uğurlandı Karaman'da yolda yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı.

13:47 Kerkük'te DEAŞ saldırısında 4 Irak askeri öldü Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük kentinde düzenlediği silahlı saldırıda 4 Irak askeri hayatını kaybetti.

13:29 İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı olayı ile ilgili yeni gelişme İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı olayı ile ilgili yeni gelişme Bombalı saldırıyla ilgili 8 şüpheli daha gözaltına alındıİSTANBUL Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı ile ilgili şahıslara yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 8 kişi daha gözaltına alınırken, emniyetteki...

13:25 Engin Özkoç: "Kimlikten Yoksun Süleyman Soylu ile İlgili Bilgilerimiz ve Belgelerimiz Var, İşlediği Bütün Suçların Hesabını Verecek, Kaçamayacak" CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki CHP'li belediyelere yönelik ithamlarına, "Neymiş efendim Mersin’de İstanbul’da terör örgütü unsurları çalıştırılıyormuş. Eğer o unsurlar orada çalıştırılıyordu da sen onlarla ilgili gerekeni yapmadın, onların orada bulunmasına müsaade ettiysen namertsin. Görevini yapmadıysan namertsin. Orada herhangi bir kişi işe girebiliyorsa Adalet Bakanlığı’ndan temiz kâğıdı alıp da işe giriyor. Siz belediyelere Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı herhangi bir şekilde kumpas mı kuruyorsunuz ki bunu bu şekilde ifade etmeye çalışıyorsunuz" karşılığını verdi. Özkoç, Soylu'ya, "Bizim kendimiz ile ilgili bir kuşkumuz yok. Ama hem AKP iktidarının yöneticileri ile hem de kimlikten yoksun Süleyman Soylu ile ilgili bilgilerimiz ve belgelerimiz var. İşlediği bütün suçlarından dolayı yargının karşısına çıkacak. İşlediği bütün suçların hesabını verecek, kaçamayacak" dedi.

13:24 İstiklal saldırısıyla ilgili son iki günde gözaltına alınanların sayısı 13 oldu Bulgaristan Başsavcılığı Sözcüsü Siika Mileva, 13 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı ile bağlantılı 5 şüphelinin Bulgaristan'da gözaltına alındığını açıkladı. Hain saldırıyla ilgili 17 kişi tutuklanırken son iki günde patlamayla ilişkili gözaltına alınanların sayısı 13'e yükseldi.

13:21 Samsun'da 7 yıl önce hastanedeki bıçaklı saldırıda öldürülen doktor anıldı Samsun'da, çalıştığı hastanede uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden kadın hastalıkları uzmanı Opr. Dr. Aynur Dağdemir, ölümünün 7. yılında anıldı.

12:53 İstiklal Caddesi'ndeki Terör Saldırısı Soruşturmasında, İki Kişi Daha Gözaltına Alındı İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin önemli merkezlerinden İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen terör saldırısında bomba dolu çantayı bırakan kişi ve olayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle 2 kişi daha il dışında yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

12:44 Kuzey İrlanda'da polise yapılan bombalı saldırının arkasında Yeni IRA olabilir Kuzey İrlanda'da Perşembe günü polis aracına yapılan el yapımı bombalı saldırıda 3 şüpheli gözaltına alındı.

12:40 İSTİKLAL'DEKİ SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN TERÖRİSTLERİ TÜRKİYE'YE GEÇİREN 2 KİŞİ YAKALANDI İSTİKLAL Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından yapılan çalışmalarda, Ahlam Albashır ile Bilal Hassan'ın sınırı geçmesine yardım ettikleri tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

12:27 "Savaşın çocukları" arkadaşlarıyla eskisi gibi oynayıp koşmak istiyor (2) ÖMER KOPARAN/ETHEM EMRE ÖZCAN - İç savaşın 11 yıldan fazla süredir devam ettiği Suriye'de bombardıman ve terör saldırılarında yaralanarak engelli durumuna düşen çocuklar, eskisi gibi koşmayı ve arkadaşlarıyla oyunlar oynamayı hayal ediyor.

12:16 İstiklal'deki saldırıyı gerçekleştiren teröristleri Türkiye'ye geçiren 2 kişi yakalandı İSTİKLAL Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından yapılan çalışmalarda, Ahlam Albashır ile Bilal Hassan'ın sınırı geçmesine yardım ettikleri tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

11:48 İstiklal'i kana bulayan saldırıda korkunç detay! Daha fazla insanı öldürebilmek için... İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda 6 vatandaşımız yaşamını yitirmişti. Saldırıda parmağı olan 17 kişi tutuklanırken caddeye bırakılan patlayıcının olta ucuna daha fazla insanı öldürebilmek için kurşunlar, çivi ve demir parçaları takıldığı belirlendi.

11:46 Fırat Kalkanı bölgesindeki operasyonlarda 11 DEAŞ'lı terörist yakalandı Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesindeki operasyonlarıyla 11 DEAŞ'lı terörist yakalandı. Operasyonda çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

11:35 MİT'ten DEAŞ operasyonu; 11 terörist yakalandı MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde düzenlediği operasyonlarda 11 DEAŞ'lı terörist yakalandı.

10:27 Kuzey Kore lideri Kim: "Nükleer tehditlere nükleer silahlarla karşılık verilecek"Kim, ilk kez kızıyla görüntülendi - Kuzey Kore lideri Kim: "Nükleer tehditlere nükleer silahlarla karşılık verilecek" Kim, ilk kez kızıyla görüntülendi Kuzey Kore, yeni tip kıtalararası balistik füze Hwasong-17'nin dün başarıyla test edildiğini duyurdu.

09:21 Beyoğlu'ndaki terör saldırısında bombacı teröristin planı adım adım deşifre edildi Beyoğlu'nda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin çalışmalarını sürdüren emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın, terör örgütünden aldığı talimat üzerine Türkiye'ye gelişini, saldırıya ilişkin keşiflerini ve patlama...

01:55 Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tahıl koridorunu genişletme çabasından dolayı teşekkür etti Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, tahıl koridorunun genişletilmesine sağladığı katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini belirtti.

01:31 Yemen'den ABD'ye, Husilerin terör örgütü ilan edilmesi kararını destekleme çağrısı Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, ABD'den, Ulusal Savunma Konseyinin Husileri terör örgütü olarak tanımlama kararını desteklemesini istedi.

00:59 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili yayınlanan bir haber hakkında açıklama: "Çarpıtarak korumaya... İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili bir gazetenin internet sitesinde yayınlanan haber hakkında açıklamada bulundu.

00:59 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "6'sını da, 7'sini de toplasanız Recep Tayyip Erdoğan'ın zekatı bile etmez" AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Önceki Dönem Teşkilat Mensupları ile Buluşma Programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; "6'sını da, 7'sini de toplasanız değil Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'ın zekatı bile etmez" dedi.

00:59 Bakan Kirişci: "Türkiye bölgesel bir güç olmanın ötesine geçti, artık sözü dinlenilen ve atmış olduğu adımların izlenildiği global bir oyuncu" Türkiye'nin artık herhangi bir ülke olmadığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "Türkiye sadece 780 bin kilometrekarelik bir alana sıkıştırılabilecek, hapsedilecek ve kendi coğrafyasıyla meşgul olacak bir ülke değil. Aynı zamanda 462 bin kilometrelik bir mavi vatanımız var.

00:59 Pençe-Yıldırım şehidi Sinan İnak, son yolculuğuna uğurlandı Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak, memleketi Osmaniye'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

00:59 İstanbul iş dünyasından teröre karşı birlik mesajı İstanbul iş dünyası temsilcileri, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve 81 kişinin yaralandığı terör saldırısında hayatını kaybedenleri karanfil bırakarak andı.

00:46 Marvel's Spider-Man: Miles Morales çıktı! İşte fiyatı Uzun zamandır beklenen Marvel's Spider-Man: Miles Morales, nihayet PC oyuncuları için çıkış yaptı. İşte fiyatı ve sistem gereksinimleri...

00:19 Bakan Soylu: "(İstanbul'daki terör saldırısı) En az 14 ev bastık" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Beyoğlu'ndaki bombalı terör saldırısına ilişkin tutuklanan Ahlam Albashır'ın bulunması için 14 eve baskın düzenlediklerini söyledi.

23:48 Bakan Soylu: Mersin ve İstiklal Caddesi saldırıları Münbiç'ten (5) Abonelerin dikkatine;'Bakan Soylu: Mersin ve İstiklal Caddesi saldırıları Münbiç'ten' başlıklı haberin 'CHP'Lİ ÖZKOÇ'TAN BAKAN SOYLU'YA SERT SÖZLER' ara başlıklı (4) numaralı ek haberimizi iptal ederek, yerine aşağıdaki haberin kullanılması rica olunur.

23:47 Bütçe Görüşmelerinde, Soylu'nun İtham Eden Sözlerine CHP Grubu Sert Tepki Gösterdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu itham eden sözlerine, CHP Grubu sert tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan ve CHP milletvekilleri ile Soylu arasında tartışma çıktı. Özkoç, “Gözünüzün içine bakarak söylüyorum, Sayın Recep Tayyip Erdoğan için bu lafı kullansam orada oturur musunuz? Oturmazsınız, biz de burada oturmayız” dedi.

23:15 Yemen Dışişleri Bakanı, BM Özel Temsilcisi ile Husilerin son saldırılarını görüştü Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile İran destekli Husilerin limanlara yönelik saldırılarını ele aldı.

22:39 Bakan Soylu: Mersin ve İstiklal Caddesi saldırıları Münbiç'ten (4) CHP'Lİ ÖZKOÇ'TAN BAKAN SOYLU'YA SERT SÖZLERTBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sürerken, CHP'li milletvekilleri ile Bakan Süleyman Soylu arasında 'ispat' tartışması yaşandı.

22:27 İran'da protestocular, Ayetullah Humeyni'nin evine molotof atıp ateşe verdiler İran'da Mahsa Amani'nin ölümü sonrası yaşanan protestolarda eylemcilerin İran devriminin lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin baba evi olduğu iddia edilen evi ateşe verdiği ileri sürüldü.

22:21 ABD: Rus istihbaratıyla Ankara'daki görüşme iletişim kanallarının açıklığı üzerineydi Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, CIA ile Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) arasında Ankara'da yapılan görüşmenin Ukrayna savaşından ziyade ABD ile Rusya arasında yanlış hesaplamaları önlemek üzere karşılıklı iletişim kanallarının açık...

22:19 Bakan Soylu Mersin ve İstiklal Caddesi saldırıları Münbiç'ten İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki polisevine yönelik saldırı ve İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki bombalı terör saldırısıyla ilgili, Mersin saldırısı da Münbiç'ten oldu, İstiklal Caddesi saldırısı da Münbiç'ten oldu dedi.

22:07 BBP Genel Başkanı Destici, İstiklal Caddesi'ni ziyaret etti Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Siz Meclis'te HDP'yi bulundurmaya devam ederseniz, diğer sivil toplum örgütlerinde bunların varlığına müsaade etmeye devam ederseniz, Türkiye maalesef terörle yaşamaya devam eder. Biz bunun sona ermesini istiyoruz.

21:45 İran'da Devrim Muhafızları Sehne kenti İstihbarat Şefi öldürüldü İran'ın Kirmanşah eyaletine bağlı Sehne kentinin Devrim Muhafızları İstihbarat Şefi Albay Nadir Birami, şehirdeki rejim karşıtı gösterilerde protestocular tarafından öldürüldü.

21:32 Bakan Soylu'dan İBB'ninde içinde oduğu 4 CHP'li belediyeyle ilgili çok konuşulacak iddia: Terör örgütlerine neler yaptıklarını haftaya açıklayacağım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP'li belediyeleri işaret ederek, "Mersin Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, İstanbul Ataşehir Belediyesi'nin, terör örgütlerine neler yaptıklarını haftaya basın toplantısıyla açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

21:09 İran'da silahlı saldırıda ölen çocuğun cenazesi yönetim karşıtı protestoya dönüştü İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı İze kentinde önceki gün düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kian Pirfelek adlı 9 yaşındaki çocuğun cenazesi yönetim karşıtı protestolara sahne oldu.

21:05 Taksim bombacısının saldırıdan 22 gün önce bölgeye giderek keşif yaptığı görüntüler ortaya çıktı 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın 22 Ekim'de caddede keşif yaptığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı. İfadesinde çantada bomba olduğunu bilmediğini ileri süren Albashır'ın patlamadan 22 gün önce en kalabalık bölgeyi aradığı ve saldırının yaşandığı noktayı cep telefonunun kamerasıyla kaydettiği görüldü.

20:46 Bakan Soylu: Mersin ve İstiklal Caddesi saldırıları Münbiç'ten (3) BAKAN SOYLU İLE TİP'Lİ AHMET ŞIK ARASINDA TARTIŞMATBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sürerken, muhalefet partili milletvekilleri ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında sık sık sözlü tartışma yaşandı.

20:41 CHP'li Tutdere'den Bakan Soylu'ya: Twitter'da Genel Başkanımıza Laf Yetiştireceğinize, Uyuşturucu Bataklığına Saplanan Çocuklarımızı Kurtarmak İçin... CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Bakan Süleyman Soylu’ya “Zamanınızı Twittter’da Genel Başkanımıza sürekli laf yetiştireceğinize, sokaklarda uyuşturucu bataklığına saplanan çocuklarımızı kurtarmak için değerlendirin ve bu konuda politika üretin” dedi.

20:09 Terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi'ne ziyaretler sürüyor Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler, olayın yaşandığı alana karanfiller bırakılarak anılıyor.

19:59 Beyoğlu'ndaki saldırıyı gerçekleştiren teröristin Küçükçekmece'ye gidişi kamerada Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın olay sonrası taksiyle Esenler'e gelmesi ve oradan başka bir araçla Küçükçekmece'ye doğru yola çıkmasına ait yeni görüntülere ulaşıldı.

13:48 Bakan Soylu: Mersin ve İstiklal Caddesi saldırıları Münbiç'ten Bakan Soylu: Mersin ve İstiklal Caddesi saldırıları Münbiç'tenİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki polisevine yönelik saldırı ve İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki bombalı terör saldırısıyla ilgili, "Mersin saldırısı da Münbiç'ten oldu, İstiklal Caddesi saldırısı da Münbiç'ten oldu" dedi.

12:33 Karaman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi kurtarılamadı Karaman'da yolda yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

11:39 Bombacıyı evinde saklayan Ferhat Habeş'le ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı Bombacıyı evinde saklayan Ferhat Habeş'le ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı Bombacı teröristleri İstanbul'daki evinde ve tekstil atölyesinde saklayan Ferhat Habeş'in kardeşlerinden birinin de terör örgütü PYD/YPG saflarında yer aldığı ve TSK'ya ait bir üsse saldırı hazırlığı yaparken etkisiz...

23:35 Hatay'da silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı Hatay'ın Dörtyol İlçesinde bir iş yerine yönelik silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı.

19:49 KALDIRIMDA YÜRÜYEN 2 KIZI TACİZ EDİP, DARBETTİ HATAY'ın İskenderun ilçesinde E.Ö (21) ve A.Ö (19) isimli kızlara sözlü tacizde bulunup, darbeden şüpheli, gözaltına alındı.

16:00 Önce taciz sonra darp... Yolda yürüyen genç kızlara saldırı anı kamerada - Önce taciz sonra darp... Yolda yürüyen genç kızlara saldırı anı kamerada Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki genç kız, kaldırımda yürürken bir kişinin sözlü tacizine ve fiziki saldırısına uğradı Olay, İskenderun'un en işlek caddelerinden olan Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde yaşandı.

15:55 Kuşadası'nda Adalızade Mezarlığı'na Saldırı Kuşadası kent merkezinde bulunan Adalızade Mezarlığı’ndaki mezar taşları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gece saatlerinde tahrip edildi. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

12:59 Rusya, Dnipro'yu vurdu: 5 yaralı - Rusya, Dnipro'yu vurdu: 5 yaralı Rusya'nın Ukrayna'nın Dnipro kentine gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonucu 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

12:15 İstanbul 2 nolu Barosu terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı İstanbul 2 nolu Barosu terör saldırısında hayatını kaybedenleri andıİSTANBUL İstanbul 2 Nolu Baro üyeleri, terör saldırısının gerçekleştiği alana karanfil bırakarak hayatını kaybedenleri andı.

10:07 İran'ın güneybatısındaki silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı İze kentinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.