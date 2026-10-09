Öğretmen de bunu yaparsa! Okul önünde kendisini uyaran bekçiye saldırdı - Son Dakika
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Öğretmen de bunu yaparsa! Okul önünde kendisini uyaran bekçiye saldırdı

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İzmir'de bir ilkokul önünde duran şahıs, kendisini defalarca uyaran bekçiye fiziki saldırıda bulundu. Bekçi, şahsı etkisiz hale getirmek amacıyla biber gazı kullandı. O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, şahsın okulda öğrenim gören bir öğrencinin velisi olduğu ve ilçedeki bir lisede öğretmenlik yaptığı ortaya çıktı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir ilkokulun önünde bekleyen şahsı uzaklaşması yönünde uyaran bekçi, fiziki saldırıya uğrayınca biber gazı ile müdahale etti. Şahsın başka bir okulda öğretmen olduğu ortaya çıkarken, hareketli dakikalar yakındaki bir kameraya yansıdı.

Olay, dün Ödemiş ilçesinde bulunan Anafartalar İlkokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede devriye gezen mahalle bekçisi, okul etrafında duran bir kişiyi şüphe üzerine uzaklaşması yönünde uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen şahıs ile görevli bekçi arasında tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüşmesi üzerine şüpheli şahıs, görevli bekçiye fiziki saldırıda bulundu. Bekçi, saldırgandan kendini korumak ve şahsı etkisiz hale getirmek amacıyla biber gazı kullandı. Okul önünde yaşanan o hareketli dakikalar ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

BAŞKA BİR OKULDA ÖĞRETMEN

Öte yandan, okul önünde bekçi ile arbede yaşayan kişinin, o okulda öğrenim gören bir öğrencinin velisi olduğu öğrenildi. Şahsın aynı zamanda Ödemiş İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kadrosunda görevli bir öğretmen olduğu bildirildi. Görevli bekçiye fiziki saldırıda bulunan şüpheli şahıs, olayın hemen ardından okul idaresi tarafından ilkokul binasının içerisine alınarak bölgeden uzaklaştırıldı.

Kaynak: İHA
Güvenlik KamerasıGüvenlik3. SayfaSaldırıGüncelİzmirSon Dakika

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SON DAKİKA: Öğretmen de bunu yaparsa! Okul önünde kendisini uyaran bekçiye saldırdı - Son Dakika
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