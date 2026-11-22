Dünya devinden Victor Osimhen için 120 milyon Euro'luk teklifGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın transfer listesinin zirvesinde yer alıyor. Teknik direktör Mauricio Pochettino'nun öncelikli hedefi olan Osimhen için Manchester United, Galatasaray'a 120 milyon Euro'luk bonservis teklifi sunmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'ın Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen, sergilediği performansla Avrupa devlerinin transfer listesinde zirveye yerleşti.
MANCHESTER UNITED'IN GÖZDESİ OSIMHEN
Sarı-kırmızılı ekibin golcü oyuncusu için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın dev bir teklifle kapıyı çalmaya hazırlandığı öne sürüldü.
POCHETTINO'NUN BİR NUMARALI HEDEFİ
Michael Carrick ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük koltuğunu Mauricio Pochettino'ya emanet eden Manchester United'da, Arjantinli çalıştırıcının raporu doğrultusunda transfer çalışmaları hız kazandı. Takımın hücum hattında ciddi bir santrfor eksikliği bulunduğunu yönetime ileten Pochettino'nun, kadroda görmek istediği ilk ismin Victor Osimhen olduğu belirtildi.
120 MİLYON EURO'LUK DEV TEKLİF
Fanatik'te yer alan iddiaya göre; İngiliz temsilcisi, bu transferi bitirmek için kesenin ağzını sonuna kadar açacak. Manchester United'ın Galatasaray'a yaklaşık 120 milyon Euro bonservis bedeli önerebileceği dile getirildi.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Güncel piyasa değeri 65 milyon Euro olarak gösterilen Osimhen'in Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Nijeryalı santrfor, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 11 resmi maçta 10 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.
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