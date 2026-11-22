Galatasaray'ın Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen, sergilediği performansla Avrupa devlerinin transfer listesinde zirveye yerleşti.

MANCHESTER UNITED'IN GÖZDESİ OSIMHEN

Sarı-kırmızılı ekibin golcü oyuncusu için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın dev bir teklifle kapıyı çalmaya hazırlandığı öne sürüldü.

POCHETTINO'NUN BİR NUMARALI HEDEFİ

Michael Carrick ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük koltuğunu Mauricio Pochettino'ya emanet eden Manchester United'da, Arjantinli çalıştırıcının raporu doğrultusunda transfer çalışmaları hız kazandı. Takımın hücum hattında ciddi bir santrfor eksikliği bulunduğunu yönetime ileten Pochettino'nun, kadroda görmek istediği ilk ismin Victor Osimhen olduğu belirtildi.

120 MİLYON EURO'LUK DEV TEKLİF

Fanatik'te yer alan iddiaya göre; İngiliz temsilcisi, bu transferi bitirmek için kesenin ağzını sonuna kadar açacak. Manchester United'ın Galatasaray'a yaklaşık 120 milyon Euro bonservis bedeli önerebileceği dile getirildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Güncel piyasa değeri 65 milyon Euro olarak gösterilen Osimhen'in Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Nijeryalı santrfor, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 11 resmi maçta 10 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.