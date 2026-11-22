Sarıyer Uskumruköy'de aslan alarmı verildi. Bir dişi aslanın güvenlik kamerasına yansıması üzerine jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ile zabıta ekipleri aslanı bulmak için çalışma başlatırken, hayvan, ekiplerin termal kamerasıyla da görüntülendi.

ASLAN İHBARI ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Olay, akşam saatlerinde Sarıyer Uskumruköy'de meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde dişi bir aslanın bölgede gezdiği görüldü.

JANDARMA EKİPLERİ BULDU

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri geniş kapsamlı güvenlik önlemi alırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri ve Sarıyer'deki zabıta ekipleri aslanı bulmak için çalışma başlattı. Yeri tespit edilen aslanı jandarma ekipleri buldu.



