Incheon\'da süpermarkette bıçaklı saldırıda 8 kişi yaralandı, saldırgan gözaltına alındı

Güney Kore'nin Incheon kentinde bir süpermarkette düzenlenen bıçaklı saldırıda 8 kişi yaralandı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün batısındaki Incheon kentinde bir süpermarkette bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Polis, 60'lı yaşlarda olduğu düşünülen şüphelinin yerel saatle 13.40'ta yürüyen merdivende ilerlerken iki eline sabitlediği bıçaklarla çevresindekilere saldırdığını, olayda 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

Alışveriş yapan kişiler tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli, daha sonra polis ekiplerince gözaltına alındı. Saldırının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.