Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama - Son Dakika
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Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama

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Haklarındaki iddialar vahim! \'Ankara Abisi\' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
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Sosyal medyada yardım faaliyetleriyle tanınan 'Ankara Abisi' Yasin Oyanık ile fenomen Cem Özkök hakkında 2 milyar TL'yi aşan yasa dışı para trafiği ve kara para aklama iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Oyanık'ın gözaltına alındığı öne sürülürken, Özkök sessizliğini bozdu.

Sosyal medyada yürüttükleri yardım kampanyaları ve sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan "Ankara Abisi" mahlaslı Yasin Oyanık ile ünlü fenomen Cem Özkök hakkında sarsıcı iddialar ortaya atıldı. İki ismin şahsi banka hesapları ile kurdukları dernek yapıları üzerinden 2 milyar TL’yi aşan bir yasa dışı finans trafiği yönettikleri öne sürüldü.

ANKARA ABİSİ GÖZALTINDA

Sosyal medyada temizlik videolarıyla tanındıktan sonra yardım projelerine yönelen Cem Özkök ile Yasin Oyanık’ın kara para akladıkları iddiaları emniyet birimlerini harekete geçirdi. İddialara göre, hesaplar üzerinden aktarılan devasa kaynağın önemli bir kısmının yurt dışına kaçan illegal yapılara ait olduğu ileri sürüldü. Soruşturma kapsamında 'Ankara Abisi' Yasin Oyanık’ın Uşak’ta yürütülen gizli bir adli süreç çerçevesinde gözaltına alındığı bildirildi. Emniyet ve adli makamlardan konuya ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

CEM ÖZKÖK: AVUKATIN TALEBİ ÜZERİNE KONUŞMUYORUZ

Hakkındaki iddiaların ve ortağı Oyanık'ın gözaltına alınmasının ardından açıklama yapan fenomen Cem Özkök, hukuki süreç nedeniyle detay vermekten kaçındı. Özkök, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yasin'in ve avukatının bizzat isteği üzerine, şu aşamada konuyla ilgili hiçbir şekilde açıklama yapmamam istendi. Ben artık ünlü olmak veya gündemde kalmak istemiyorum. Cemaatten dostlarla camide sohbet edeyim, işimde nasıl daha başarılı olurum bunları düşüneyim... Benim hayatım bu kadar. Alnımın akıyla helal şekilde mücadele verdiğim işletmem için emek vermenin, vergisini veren bir vatandaş olmanın ve dürüstlüğümün gururunu yaşıyorum."

Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
Cem ÖzkökAnkaraGüncelGündemSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • cecekoglumehmet cecekoglumehmet:
    Nereye el atsan pislik pislik çıkıyor.Fon,fenomen,borsa,belediye v.s.İyi ayakta duruyoruz.Allah sonumuzu hayıreylesin.Bu ülkede ilkokul 1 den lise sona kadar bütün derslerden önce zorunlu olarak ahlak dersi verilmesi gerekir 25 0 Yanıtla
    Şahin Yılmaz Şahin Yılmaz:
    bunların sucu yok halk dolandırılma potansiyel var 7 0
  • nmndgn5858 nmndgn5858:
    ben 1 senedir işsizim işsizlik maaşıyla gecinmeye çalışıyorum 13 bin tl 2 çocuk okula gidiyor nerden neyi eksitmeyi düşünüyorum bankalarla icralığım benim gibi niceleri var adamlardaki para trafiğine bakarmısın nasıl hesabını vereceksiniz bilmiyorum rabbim zor durumda kalanların yardımcısı olsun 9 0 Yanıtla
    Muammer yılmaz Muammer yılmaz:
    Dogru söyle kime oy veriyorsun 2 5
  • oyun cehennemi oyun cehennemi:
    İddiaları gerçekmiş gibi haber yapıyorsunuz. Hepsi yalansa ne olacak adama çamur atmış olmayacak misiniz gazetecilik bu mu 1 5 Yanıtla
  • Şahin Yılmaz Şahin Yılmaz:
    buna bile para yatıran çıktı ya 1 1 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler Sinan Zeybekler:
    para aklamanın bir yolu da bu hem ihtiyaç sahibi kazanıyor hem de aklayan kişi yada kişiler devlet devlet ligini yapmazsa At koşturan daha da çoğalır bu böyle biline 1 0 Yanıtla
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