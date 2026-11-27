demiştim f16 lar kalkmalı diye

Mustafa Sagdic:

bu akılla fazla yaşamazsın, dostum, gençliğin verdiği heyacanını anlıyorum fakat, ufak tefek bir olayda F16 kaldırırsan, ne devlet kalır ne millet, bu işler siyasetle yapılır, dünyada sade sen yoksun,194 ülke var.