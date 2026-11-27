UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, Junior Olaitan ve Orkun Kökçü'nün golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Siyah-beyazlıların sahadaki başarısının yanı sıra Filistin'e verdiği destek de uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

Beşiktaşlı futbolcuların maç öncesinde İsrailli rakipleriyle tokalaşmaması, Gürcü polisinin Filistin bayrakları ve pankartları açan Türk taraftarlara yönelik sert müdahalesi ve Türkiye'den gelen tepkiler, dünyanın önde gelen haber ajansları ve gazeteleri tarafından okuyuculara aktarıldı.

AFP, TÜRK TAKIMLARININ DAYANIŞMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Fransız haber ajansı AFP, Beşiktaş taraftarlarının Filistin bayrakları ve pankartları açmasının ardından yaşanan olayları haberine taşıdı. Gürcistan İçişleri Bakanlığının açıklamasına da yer verilen haberde, 16 kişinin gözaltına alındığı ve üç polis memurunun yaralandığı belirtildi.

Beşiktaş'tan bir kulüp çalışanının beş taraftarın hastanede tedavi gördüğünü söylediği aktarılırken Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un siyah-beyazlılara yönelik destek mesajları yayımlaması da ön plana çıkarıldı.

AP, BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARIN TOKALAŞMAMASINI ÖNE ÇIKARDI

Amerikan haber ajansı Associated Press (AP), Batum'da yaşanan olayları Filistin'e destek gösterileri üzerinden ele aldı. Hapoel Beer-Sheva'nın Avrupa Ligi'ndeki önceki iki deplasman karşılaşmasının aksine Batum'daki mücadeleye seyirci alınmasına izin verildiğine dikkat çekildi. Haberde ayrıca Beşiktaşlı futbolcuların karşılaşma öncesinde İsrailli oyuncularla tokalaşmaması da öne çıkarıldı.

BBC, TFF'NİN SERT TEPKİSİNİ YAZDI

İngiliz basınından BBC Sport'ta Sam Drury imzasıyla yayımlanan haberde, Türkiye Futbol Federasyonunun Gürcü polisinin Türk taraftarlara yönelik müdahalesine gösterdiği sert tepki ön plana çıkarıldı.

Beşiktaş'ın güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesi nedeniyle UEFA'ya şikayette bulunduğu belirtilirken siyah-beyazlı futbolcuların ve futbol direktörü Önder Özen'in tribünlerdeki gerginliği yatıştırmak için gösterdiği çabaya da dikkat çekildi.

THE GUARDIAN, DİPLOMATİK KRİZE DİKKAT ÇEKTİ

İngiliz gazetesi The Guardian, Batum'da yaşanan olayların diplomatik bir krize dönüştüğünü aktardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Gürcistanlı mevkidaşı Maka Boçorişvili ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dikkat çekilen haberde, Beşiktaş ve Türkiye Futbol Federasyonunun güvenlik güçlerine yönelik tepkilerine de yer verildi. Gazete, Beşiktaşlı futbolcuların karşılaşma öncesinde İsrailli rakipleriyle tokalaşmayı reddettiğini de okuyucularına duyurdu.

THE TELEGRAPH, GÜRCÜ POLİSİNİN ŞİDDETİNİ YAZDI

İngiliz basınından The Telegraph ise tribünlerde açılan "Haksızlığı durduramıyorsanız herkese duyurun" pankartının ardından Gürcü polisinin taraftarlara yönelik müdahalesine dikkat çekti.

Gazetenin haberinde, güvenlik güçlerinin Beşiktaşlı taraftarların açtığı bayrakları indirmek için taraftarların üzerine yürüdüğü ve çelme taktığı belirtildi. Gürcü polisinin biber gazı ve tazyikli su kullanarak taraftarlara orantısız güç uyguladığı da vurgulandı.