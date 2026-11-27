Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iş gezisinden erken döndüğünde eşini iki erkekle birlikte gördüğü ve çıkan kavganın ardından boğularak öldürüldüğü ileri sürülen 49 yaşındaki iş insanının ölümüyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gözaltına alınan M.K. ve A.D.'nin iş insanıyla aynı sitede yaşadığı ve polis ekipleri eve girdiğinde başka bir odaya saklanmaya çalıştığı öğrenildi.

AYNI SİTEDE YAŞIYORLARMIŞ

Yeni Asır'ın haberine göre cinayet soruşturması kapsamında gözaltına alınan M.K. ve A.D.'nin, mermer firması sahibi Karagöz ve eşi Asiye Karagöz ile aynı sitede yaşadığı öğrenildi. İş gezisinden planlanandan erken dönen Karagöz'ün, sabaha karşı anahtarıyla girdiği evinde eşini iki erkekle birlikte gördüğü ileri sürüldü.

POLİS EVE GİRİNCE BAŞKA ODAYA SAKLANMAYA ÇALIŞTILAR

Evden gelen gürültü ve kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Karagöz'ü salonda elleri ve ayakları iple bağlanmış halde buldu. M.K. ve A.D.'nin ise polis ekipleri eve girdiği sırada başka bir odaya saklanmaya çalıştığı öğrenildi.

ZANLILARIN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Cinayet soruşturması kapsamında gözaltına alınan M.K. ve A.D.'nin fotoğrafları da ortaya çıktı. İki şüphelinin, evde çıkan kavga sırasında Karagöz'ü ağır şekilde darbettikten sonra boğarak öldürdüğü ileri sürüldü. Polis ekipleri, iki zanlıyla birlikte Asiye Karagöz'ü de gözaltına aldı.

YAKINLARI ÜÇ ŞÜPHELİYİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Karagöz'ün ölüm haberini alan yakınları, gözaltına alınan M.K., A.D. ve Asiye Karagöz'ü linç etmek istedi. Yaşanan gerginliğe müdahale eden polis ekipleri, üç şüpheliyi güçlükle ekip otosuna bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı.

EVDE ALKOL ALINDIĞI BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede evde alkol alındığı ve kavga yaşandığı tespit edildi. Karagöz'ün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken üç şüpheli hakkındaki soruşturma sürüyor.