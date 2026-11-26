Tıraş olurken nefessiz kaldı! Kuaförün müdahalesi hayatını kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir erkek kuaföründe tıraş olan müşterinin nefes borusuna şeker kaçtı. Müşterisinin durumunu fark eden iş yeri sahibi Muammer Dalkıran, Heimlich manevrası uygulayarak nefes borusuna kaçan şekeri çıkardı. Dalkıran'ın müdahalesiyle müşteri yeniden nefes alabildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kuaförde traş sırasında nefes borusuna şeker kaçan müşteriyi dükkan sahibi heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar iş yerinin kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kurul Sokak üzerinde bulunan bir erkek kuaföründe traş olan A.K.'nin nefes borusuna şeker kaçtı. Traş sırasında durumu fark eden dükkan sahibi Muammer Dalkıran, müşteriye heimlich manevrası uyguladı. Müdahalenin ardından A.K.'nin nefes borusuna kaçan şeker çıktı. Heimlich manevrasıyla çıkan şekerin ardından A.K. rahat bir nefes aldı.
O anlar iş yerinin kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak: İHA
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