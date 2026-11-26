Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kuaförde traş sırasında nefes borusuna şeker kaçan müşteriyi dükkan sahibi heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar iş yerinin kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kurul Sokak üzerinde bulunan bir erkek kuaföründe traş olan A.K.'nin nefes borusuna şeker kaçtı. Traş sırasında durumu fark eden dükkan sahibi Muammer Dalkıran, müşteriye heimlich manevrası uyguladı. Müdahalenin ardından A.K.'nin nefes borusuna kaçan şeker çıktı. Heimlich manevrasıyla çıkan şekerin ardından A.K. rahat bir nefes aldı.

O anlar iş yerinin kamerasına anbean yansıdı.