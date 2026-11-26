UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva karşı karşıya geldi. Batum Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 2-1 kazandı.

DOĞAN'DAN GEÇİT YOK

3. dakikadaki Hapoel Beer-Sheva atağında savunma arkasına sarkan Abu Rumi'nin ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Doğan Alemdar gole izin vermedi. Dönen topu Forson tamamlamak istedi ancak Doğan bir kez daha meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

OLAYLAR NEDENİYLE MAÇA ARA VERİLDİ

Batum Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 25. dakikasında tribünlerde çıkan olaylardan dolayı Danimarkalı hakem Morten Krogh ve takımlar soyunma odasına gitti. Beşiktaşlı oyuncular, çıkan olayların ardından taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Olayların bitmesinin ardından hakemler ve futbolcular sahaya döndü. Mücadele 5 dakika ısınmanın ardından kaldığı yerden devam etti.

BEŞİKTAŞ PENALTIDA GOLÜ BULAMADI

45+2. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sol kanattan gelişen atakta Ouattara, topu penaltı noktası çevresine çevirdi. Gerilerden gelen Ndidi'nin yerden şutunda meşin yuvarlak, Hapoel Beer-Sheva savunmasındaki Vitor'a çarpınca Hakem Morten Krogh, elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ

Beşiktaş, 76. dakikada öne geçti. Hücuma çıkan Ouattara sol kanattan ortasını yaptı. Savunmadan seken topu önünde bulan Olaitan gelişine müthiş vurdu ve köşeden topu ağlara yolladı.

BİR GOL DE ORKUN'DAN

Karşılaşmanın 90. dakikasında skor 2-0 oldu. Vlahovic'in pasında topla buluşan Orkun Kökçü, yerden köşeye vuruşunda fileleri sarstı. Skor 2-0 oldu.

BATUM'DA ÜÇÜNCÜ GOL GELDİ

Dakika 90+3'te skor 2-1 oldu. Ev sahibi ekibinde topla bululan Javon East topu köşeden ağlara gönderdi ve Hapoel Beer-Sheva farkı 1’e indirdi.

3 PUAN KARA KARTAL'IN

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Beşiktaş kazandı. Bu sonuçla birlikte Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki puanını 10'a yükseltti. Siyah-beyazlılar, ilk 8 yolundaki iddiasına emin adımlarla devam etti. İsrail ekibi ise 1 puanda kaldı.

GÜRCÜ POLİSİNDEN TARAFTARLARA SERT MÜDAHALE

Maçın oynandığı sırada Gürcü polisi, Beşiktaş taraftarına müdahalede bulundu ve karşılaşma 25. dakikada durdu. Beşiktaşlı tribünlerin polisin müdahalesine karşılık vermesiyle gergin anlar yaşandı. Beşiktaşlı oyuncular, bu dakikalarda tribünleri sakinleştirmeye çalıştı. Karşılaşmanın hakemleri de rakip takımla birlikte soyunma odasına gitti.

Çıkan olaylarda yaralanan bir taraftarın ambulansla hastaneye götürüldüğü görüldü. Ayrıca biber gazı ve coplu müdahale sonrası fenalaşan taraftarlar da oldu. Güvenlik güçlerinden uzaklaşan Beşiktaş taraftarı bu anlarda "Yönetim uyuma, taraftara sahip çık." tezahüratı yaptı. Stadyumda sık sık "Maçı oynatmayacaklar! Lütfen sakin olun. Lütfen sakin olun, bir şeyler atmayın." ve Takımıza ceza getirecek bir şeyler yapmayalım lütfen." şeklinde anonslar yapıldı.

TFF VE KULÜPLERDEN PAYLAŞIM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başta olmak üzere Süper Lig'den ve 1. Lig'den birçok kulüp, Beşiktaş'ın İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da konuk ettiği maçtaki polis şiddetine tepki göstererek birçok olumsuzlukla karşılaşan siyah-beyazlı kulübün yanında olduğunu bildirdi.