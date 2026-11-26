Konya'da çeşme başında bıçaklanan 70 yaşındaki kadının saldırganı yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'da sokak çeşmesinden su dolduran 70 yaşındaki kadın, yanına yaklaşan Muhammet K.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Polis, kadını tanımadığı öne sürülen şüpheliyi kısa sürede yakalarken, hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen kadın tedavi altına alındı.
KAMERAYA YANSIYAN SALDIRININ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Konya'da sokaktaki çeşmeden su dolduran P.G. (70) adlı kadına bıçakla saldıran Muhammet K., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Muhammet K.'nin kadını tanımadığı ve yolda görüp rastgele bıçakladığı öne sürüldü. Tedaviye alınan P.G.'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Öte yandan saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çeşmede su dolduran P.G., damacanalarının başında beklediği sırada yanına yaklaşan Muhammet K.'nin cebindeki bıçağı çıkarıp kadının iki kez sırtına, bir kez de göğsüne sapladığı anlar yer aldı. P.G. yere yığılırken, Muhammet K.'nin soğukkanlı bir şekilde yoluna devam ederek bölgeden uzaklaştığı görüldü.
Kaynak: DHA
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