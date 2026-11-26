Milli ara sonrası 12 Kasım'da sona eren izninin ardından idmanlara katılmayan ve ihtara rağmen 19 Kasım'da da Diyarbakır'a dönmeyerek yaptığı açıklamalarla yönetim ve teknik heyeti hedef alan Mbaye Diagne, daha sonra kente gelerek Amedspor yönetimiyle görüştü.

DIAGNE İLE YOLLAR AYRILIYOR

Yapılan temasların ardından deneyimli golcüyle yolların ayrılacağı netleşti. Görüşme sırasında beş aydır maaş alamadığını savunan Diagne'nin iddiasına karşılık, kulüp cephesinde maaşların düzenli ödendiği, yalnızca bonus ödemelerinde küçük aksaklıklar yaşandığı ifade edildi. Yönetimle yapılan görüşmede yolların ayrılmasına karar verilen oyuncuya kalan alacaklarının ödeneceği kaydedildi.

GAZİANTEP FK MAÇ KADROSUNDA YER ALMAYACAK

Takımla birlikte çalışmayan Mbaye Diagne'nin, hafta sonu oynanacak Gaziantep FK müsabakasının kadrosuna dahil edilmeyeceği bildirildi.