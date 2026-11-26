Manisa Turgutlu Devlet Hastanesinde yaşandığı öne sürülen olay tepki çekti. Göğüs röntgeni çektirmek için hastaneye giden bir kadın, çekim öncesinde görevlinin kendisine yönelik tutumundan rahatsız olduğunu belirterek yaşadıklarını anlattı.

"SÜTYENİM DAHİL ÜSTÜMÜ ÇIKARMAMI İSTEDİ"

Daha önce de göğüs röntgeni çektirdiğini belirten kadın, görevlinin sütyeni dahil üzerindeki kıyafetleri çıkarmasını istediğini iddia etti. Bunun nedenini sorduğunda ise görevlinin kıyafetlerinde metal bulunabileceğini söylediğini aktardı. Kadın, üzerinde metal olup olmadığının sorulması yerine kıyafetlerini tamamen çıkarmasının istendiğini öne sürerek duruma tepki gösterdi.

HASTANEDE ÖNLÜK BULUNMASINA RAĞMEN...

Röntgen odasında hasta önlüklerinin bulunduğunu ancak görevlinin bunları kullanabileceğine ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapmadığını ileri süren kadın, kendisinin önlük giyip giyemeyeceğini sorduğunu ve görevlinin "İstersen giy" yanıtını verdiğini belirtti. Daha önce röntgen çektirmemiş olması halinde bu seçeneği bilemeyeceğini ifade eden kadın, görevlinin barkodu aldığı sırada kendisine bakarak sırıttığını da iddia etti.

SAĞLIK BAKANLIĞINA ŞİKAYET ETTİ

Yaşadıklarının ardından Sağlık Bakanlığına şikayette bulunduğunu açıklayan kadın, kendisine konunun uzmanlar tarafından inceleneceğinin ve geri dönüş yapılacağının bildirildiğini söyledi. Kadının hastane personeline yönelik iddiaları henüz bağımsız olarak doğrulanmadı.

İşte kadının o paylaşımları;