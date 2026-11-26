Bursa'nın Gürsu ilçesinde çocuğunu okuldan almaya gelen boşanma aşamasındaki eşine okul önünde tabancayla ateş eden adam, aynı silahla intihar etti.

OKUL ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI

Olay, saat 12.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki Atatürk İlkokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre, çocuğunu okuldan almak için gelen Filiz Yeşilyurt ile boşanma aşamasındaki eşi Taksim Yeşilyurt arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Taksim Yeşilyurt, yanında bulunan tabancayla eşine ateş etti. Ağır yaralanan Filiz Yeşilyurt yere yığılırken, saldırgan olay yerinden uzaklaştı.

SALDIRININ ARDINDAN İNTAHAR ETTİ

Olay yerinden kaçan 40 yaşındaki Taksim Yeşilyurt, birkaç sokak ileride intihara kalkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİSİ DE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Filiz Yeşilyurt, Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesine, Taksim Yeşilyurt ise Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Her ikisi de hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.