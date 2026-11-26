Tayland'ın turistik kentlerinden Pattaya'da iki Çinli kadın, internet üzerinden tanıştıkları bir erkek tarafından kaçırıldı. Gözleri kapatılan, elleri ve ayakları bantlanan kadınlar, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Olayın ardından Çin'de ünlü bir spor giyim markasının çalışanlarının kaçırılarak Myanmar'a satıldığı iddiası ortaya atıldı.

İÇECEKLERİNE İLAÇ KARIŞTIRILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Tayland basınında yer alan haberlere göre iki Çinli kadın, sosyal medya üzerinden tanıştıkları 37 yaşındaki Çin vatandaşıyla önce Bangkok'ta, ardından Pattaya'da bir araya geldi. Kadınların içeceklerine ilaç karıştırılarak kaçırıldığı öne sürülürken şüphelinin ifadesinde kadınlara ilaç verdiğini kabul ettiği bildirildi.

VÜCUTLARINI BANTLAYIP FİDYE İSTEDİ

Kadınları farklı adreslerde alıkoyan şüpheli, gözlerini, ellerini ve ayaklarını bantlayarak hareket etmelerini engelledi. Kadınların yakınlarıyla görüntülü görüşmeler gerçekleştiren şüpheli, toplam 2 milyon Tayland bahtı fidye talep etti. Kadınların bir arkadaşının durumu polise bildirmesi üzerine güvenlik güçleri geniş çaplı çalışma başlattı.

POLİS OPERASYONUYLA KURTARILDILAR

Polis ekipleri, Pattaya yakınlarındaki Na Jomtien bölgesinde düzenlenen operasyonla şüpheliyi yakaladı. İki kadın sağ salim kurtarılırken operasyon sırasında bir polis memuru yaralandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

MYANMAR'A SATILDIKLARI İDDİASI

Olayın ardından Çin'de yayılan paylaşımlarda, dünyaca ünlü spor giyim markası Anta'nın üç kadın çalışanının Tayland'da bir eğlence mekanında içeceklerine ilaç karıştırılarak kaçırıldığı ve Myanmar'a satıldığı ileri sürüldü. Şirketin, çalışanlarını kurtarmak için kişi başına 1 milyon Çin yuanı fidye ödediği de ifade edildi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Çin basınının ulaştığı şirket yetkilileri konuya ilişkin bilgi paylaşmazken Tayland polisinin açıklamalarında kurtarılan iki kadının söz konusu şirketin çalışanı olduğuna veya Myanmar'a götürüldüğüne ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi. İki olay arasında bağlantı bulunup bulunmadığı henüz netlik kazanmadı.