UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe'nin İngiltere'de Shakhtar Donetsk'i 1-0 yendiği karşılaşmada galibiyet golünü kaydeden Vedat Muriqi, maçın oyuncusu seçilmesinin ardından ödülünü eşine armağan etti. Kosovalı golcünün bu açıklamalarının gündem olmasının ardından eşi Edibe Muriqi'den de dikkat çeken bir paylaşım geldi.

ÖDÜLÜ EŞİNE ARMAĞAN ETTİ

Karşılaşmanın ardından aldığı maçın oyuncusu ödülünü eşine adayan Vedat Muriqi, "Eşim futboldan çok anlamaz ama Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımızdan beri 'Bu neye veriliyor' diyordu. Dedim maçın adamına veriliyor. 'Bir tane bundan istiyorum' dedi. Aşkım bu senin için... O yüzden bu ödülü canı gönülden eve götüreceğim..." demişti.

''KRAL SÖZÜNÜ TUTTU''

Bu sözlerin geniş yankı uyandırması üzerine Edibe Muriqi, eşinin o anlara dair açıklamalarını "Şu topu al, eve aksesuar lazım dedim. Kral sözünü tuttu. Futboldan da anlarım." sözleriyle paylaştı.