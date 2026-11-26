Küresel havacılık sektöründe artan maliyetler ve finansman sıkıntıları hava yolu şirketlerini zorlamaya devam ediyor. Avrupa ile ABD arasında uygun fiyatlı uçuşlarıyla tanınan Norse Atlantic Airways, yaşadığı mali kriz nedeniyle 26 Kasım itibarıyla tüm operasyonlarını askıya aldı.

TÜM UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Mali sıkıntılar nedeniyle faaliyetlerini durdurma kararı alan Norse Atlantic Airways, operasyonların yeniden başlayabilmesi için kısa vadeli finansmana ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Devam eden finansman görüşmelerinden olumlu sonuç alınamaması halinde şirket yönetim kurulunun iflas başvurusunda bulunacağı belirtildi.

HİSSELERİ YÜZDE 85 DEĞER KAYBETTİ

Şirket, 25 Kasım'da yaptığı açıklamada mali durumunun kritik bir noktaya ulaştığını ve faaliyetlerini sürdürebilmek için ek kaynak arayışında olduğunu duyurmuştu. Açıklamanın ardından şirketin Oslo Borsası'nda işlem gören hisselerinde yüzde 85'e varan düşüş yaşandı.

Şirket yönetimi, aynı gün 52 milyon dolar tutarındaki teminatlı tahvillerin sahipleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Yüzde 15 faiz oranına sahip tahvillerin şirketin borç yükündeki önemli kalemlerden biri olduğu belirtildi.

KİRALAMA ANLAŞMASININ SONA ERMESİ KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

Şirketin mali sıkıntılarında diğer hava yolu firmalarıyla yürüttüğü uçak ve mürettebat kiralama anlaşmalarındaki gelişmeler de etkili oldu.

Norse Atlantic'in 12 uçaklık Boeing 787-9 filosunun yarısını kapsayan, Hindistan merkezli hava yolu şirketi IndiGo ile yaptığı kiralama anlaşması 1 Kasım'da sona erdi.

DİĞER HAVA YOLU ŞİRKETLERİ DE ETKİLENDİ

Norse Atlantic'in faaliyetlerini durdurması, iş birliği yaptığı Pakistan Uluslararası Hava Yollarını da etkiledi. Pakistanlı şirketin 25 Kasım'da gerçekleştirmesi planlanan Londra-İslamabad ve Manchester-Lahor seferleri iptal edildi.

ARTAN YAKIT MALİYETLERİ ŞİRKETİ ZORLADI

Orta Doğu'daki çatışmaların enerji piyasalarına etkisi ve yükselen jet yakıtı fiyatları da şirketin mali yapısını olumsuz etkileyen unsurlar arasında gösterildi.

Uçuşların durdurulması nedeniyle mağdur olan yolculardan özür dileyen şirket yönetimi, faaliyetlerin yeniden başlayıp başlamayacağının finansman görüşmelerinin sonucuna bağlı olduğunu bildirdi.