N'Golo Kante öyle bir performans gösterdi ki eski takımı bile kayıtsız kalamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Shakhtar Donetsk ile oynanan maçta sahada basmadık yer bırakmayan Fransız orta saha, gösterdiği performansla tam not aldı. 12.74 km koşarak takımın en çok koşan oyuncusu olan ve maçı 7.8 rating ile tamamlayan Kante için eski kulübü Chelsea'den de bir paylaşım geldi. İngiliz devi, Kante için "Evine geri döndü'' yorumunda bulundu.
Shakhtar Donetsk karşılaşmasında sahada basmadık yer bırakmayan Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante, ortaya koyduğu performansla tam not aldı.
12,74 KİLOMETRE KOŞTU
Karşılaşmada 12,74 kilometre koşarak takımının en çok mesafe kat eden ismi olan ve maçı 7,8 rating ile tamamlayan Kante için eski kulübü Chelsea'den de dikkat çeken bir paylaşım geldi.
CHELSEA'DEN PAYLAŞIM
N'Golo Kante ile birçok başarıya ulaşan eski kulübü Chelsea, deneyimli oyuncuyu onurlandırarak "Evine geri döndü" notuyla bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım çok sayıda beğeni aldı.
İşte o paylaşım:
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