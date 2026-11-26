MHK Başkanı Anthony Taylor, Süper Lig'de oynanan Galatasaray- Samsunspor karşılaşmasında sarı-kırmızılıların bulduğu ilk golü değerlendirdi.

ANTHONY TAYLOR POZİSYONU YORUMLADI

Anthony Taylor, lider Galatasaray'ın Samsunspor maçında Lucas Torreira ile bulduğu golün ofsayt nedeniyle iptal olması gerektiğini ifade etti.

''GOL KARARI HATALI, OFSAYT OLMALI''

Eski İngiliz hakem Anthony Taylor, pozisyonla ilgili "Galatasaray'ın attığı golde Abdülkerim kalecinin görüş açısını kapatması nedeniyle kaleci şutun çekildiği an topu göremediği açıkça görülmektedir. Bu nedenle ofsayt verilerek gol iptal edilmeliydi ayrıca VAR'ın hakemi incelemeye davet etmeliydi. Gol kararı hatalı, ofsayt olmalı.'' dedi.