Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Beştepe’de kameralar karşısına geçti. Üç isim fon soruşturmasında gelinen son noktaya ilişkin bilgiler veriyor.

Toplantıda konuşan Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Değerli vatandaşlarımız, hepinizi şahsım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına saygıyla selamlıyorum. Yarın, yani cuma günü itibarıyla olağan tasfiyeye tabi fonlarda nihai tasfiye, olağanüstü tasfiye sürecinde olan fonlara ilişkin olarak ise bazı istisnai haller dışında ara ödemelerin tamamlandığı bir aşamada kamuoyunu bilgilendirmek üzere karşınızdayız. Bundan sonraki süreç, bazı istisnai haller dışında olağan tasfiye kurallarına göre nihai tasfiyeye yönelik bir dönem olacaktır. Bugün değerli bakanlarımızla birlikte fon piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından yürüttüğümüz çalışmaları, aldığımız tedbirleri ve yatırımcılarımızın haklarının korunmasına yönelik yaklaşımımızı sizler aracılığıyla aziz milletimizle paylaşacağız.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: YATIRIMCILARIMIZI KORUYACAK ADIMLARI ATTIK, ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Milletimizin bizden beklentisi; yaşananların bütün boyutlarıyla aydınlatılması, hak sahiplerinin haklarının korunması ve sorumluların kim olduklarına bakılmaksızın hukuk önünde hesap vermesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilk günden itibaren bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın tasarruflarını hukuka aykırı işlemlerle istismar edenlerin, piyasa dolandırıcılarının üzerine kararlılıkla giderken yatırımcılarımızın meşru haklarını koruyacak adımları sürecin başından itibaren attık, atmaya da devam edeceğiz.

"SERMAYE PİYASALARIMIZ YOLUNA GÜÇLÜ VE SAĞLIKLI ŞEKİLDE DEVAM EDECEKTİR"

Meşru yatırımcıları ve hukuk içinde işini yapan finansçıları hassasiyetle ayırt ederek bu süreci yönetiyoruz. Aceleci ve yeterli bilgiye dayanmayan değerlendirmelerle hiç kimseyi haksız yere töhmet altında bırakmadan sorumlulukları somut bilgi ve belgeler ışığında belirlemek de hukuk devleti anlayışımızın bir gereğidir. Bu noktada herkesin sorumlulukla hareket etmesi gerektiğinin altını çizmek isterim. Bu süreçte birçok dezenformasyonlar, siyasi polemikler yapılıyor; hep birlikte görüyoruz. Biz bunlara bakmadan somut bilgilere, belgelere dayalı, hukuki kurallara dayalı bir şekilde bu süreci yönetiyoruz. Kalkınma sürecimizin değerli bir parçası olan sermaye piyasalarımızı korumak, bakış açımızın bir diğer önemli boyutudur. İnanıyoruz ki bu hastalıklı yapılardan kurtulan sermaye piyasalarımız yoluna çok daha güçlü ve sağlıklı şekilde devam edecektir.

131 FON İÇİN TASFİYE KARARI

28 Ağustos 2026 tarihinde SPK Yatırım Fonlarına İlişkin Rehberi'ni yayımlamıştır. Rehber, 1 Eylül 2026'da yürürlüğe girmiştir. Rehber, bazı fonlar üzerindeki manipülatif ve sorunlu işlemleri görünür kılmıştır. Rehberde şeffaflığı artırıcı düzenlemeler yapılmış; düşük fiili dolaşımlı paylardaki fiktif hareketler, manipülasyonlar ve sistemik risklerin önlenmesi amaçlanmıştır. 15 Eylül ve 16 Eylül tarihlerinde Pusula ve Tera başta olmak üzere bazı fon şirketleri temerrüde düşmüştür. 17 Eylül tarihinde Finansal İstikrar Komitesi acilen toplanmış ve önemli kararlar almıştır. Sorunun sistemin geneline yayılmaması için, tabiri caizse hastalıklı yapılar, sorunlu fonlar bir karantinaya alınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ise 17.09.2026 tarihli kararı ile yedi portföy yönetim şirketi bünyesindeki toplam 131 fonun kurulca belirlenecek yöntem ile tasfiyesine karar vermiştir.

"131 FONUN TEKİL YATIRIMCISI 455.758"

131 adet fonun tekil yatırımcısı 455.758 kişi olarak belirlenmiştir. Anılan tarihte tasfiyedeki fonların toplam portföy değeri hane halkının finansal varlıklarının %2,4'üne karşılık gelmektedir. Tasfiye halindeki 131 fon toplam fon sayısının %4,6'sını, toplam portföy değerinin ise %7,7'sini oluşturmaktadır. Oranların bu seviyelerde olması yaşanan sorunun önemsiz olduğu anlamına kesinlikle gelmemektedir. Aksine sorunun üzerine önemle ve ciddiyetle, çok boyutlu şekilde gidilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile 29 Eylül tarihinde tasfiye süreçlerinin kurumlarımızın genel koordinasyonunu sağlayarak sürdürülmesi, tasfiyesine karar verilen fonlardaki yatırımcıların haklarının korunması, ödemelerin adil ve hızlı bir şekilde yapılması için başkanlığımda Fon Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Toplamda kurulumuz 11 defa toplanmış, çeşitli konuları hep birlikte değerlendirmiştir. Bu genel toplantılar dışında da çeşitli özel konulara ilişkin kurumlarımızın çok sayıda alt çalışmaları da yapılmıştır. Gerek yargı gerekse bağımsız düzenleyici ve denetleyici otoriteler kendi alanlarında yetkili ve sorumlu kurumlardır. Devlet Denetleme Kurulumuz fon sürecini inceleme ve denetim faaliyetlerine 21 müfettiş ve uzmanla devam etmekte, inceleme ve denetim bizzat ilgili kurumlarda ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler üzerinden yapılmaktadır.

"ATLAS, PUSULA, TERA FONLARI İÇİN TASFİYE SÜRECİNE GİRİLDİ"

Böylelikle olağan fon sürecindeki tüm ödemeler yarın itibarıyla gerçekleşmiş olacak ve olağan fon tasfiye süreci tamamlanmış olacaktır. Burada rakamlar var ama onu daha sonra yazılı olarak da sizlere iletebiliriz. Süreçte yükümlülüklerin mevcut varlıkları ile karşılanamayacağı anlaşılan Atlas, Pusula ve Tera fonları için 7596 sayılı Kanun ve SPK'nın kararı doğrultusunda olağanüstü tasfiye sürecine girilmiştir. Bu bağlamda Yüce Meclisimize de teşekkür ediyoruz. Çok kısa sürede olağanüstü tasfiye ile ilgili kanuni düzenleme Meclisimizden geçmiş ve böylelikle bu kanuni çerçeve içinde kurumlarımız bu görevlerini ifa etmişlerdir.

"TOPLAM 199,25 MİLYAR TL ÖDEME"

Tüm fonlardaki tasfiye sürecindeki genel rakamlara bakacak olursak yarın itibarıyla bu 131 fondan 122 fonda 199,25 milyar TL ödeme gerçekleşmiş olacaktır. Aşağı yukarı 200 milyara yakın bir ödeme bu süreçte olağan ve olağanüstü ödemeler kapsamında gerçekleştirilmiştir. Toplam 455.758 tekil yatırımcının 444.987'sine en az bir ödeme yapılmıştır. Bu da tekil yatırımcıların aşağı yukarı %98'ine tekabül etmektedir. 401.754 tekil yatırımcıya ise net yatırım tutarının veya portföy değerinin ara ödeme olarak veya olağan tasfiye sürecinde tamamı ödenmiş olacaktır yarın itibarıyla.

"21.723 KİŞİYE 1 MİLYON TL'YE VARAN ÖDEME"

Bu süreçte nakdi olarak 21.723 kişi, ara ödemelerde esas aldığımız, kanuni çerçevede esas aldığımız 1 milyon TL ödeme almıştır. Geçtiğimiz günlerde "1 milyon TL alan yok" şeklinde birtakım gerçekle bağdaşmayan ifadeler kullanılmıştır. Bu, gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın itibarıyla 21.723 kişi 1 milyon TL ödeme almıştır nakdi olarak. Ayni olarak yapılan ödemeleri de dikkate aldığımızda bu rakam 40.000'in üstüne çıkmaktadır. Buradaki şu ayrımın da üzerinde durmak isterim: Herkese 1 milyon TL ödeme diye bir kural yok, 1 milyon TL'ye kadar ödeme kuralı var kanundan kaynaklanan. Dolayısıyla alacağı 1 milyonun altında olan doğal olarak 1 milyonun altında bir ara ödeme almıştır. 1 milyon veya daha fazla alacağı olan az önce arz ettiğim sayılar ise en az 1 milyon alacağını alıp sistemle bu aşamada gereği yapılmıştır. Dikkat çekmek istediğim diğer bir husus ise bu 199 milyarı aşkın ödemede bir tek kuruş bütçemizden, Hazinemizden ödeme yapılmamıştır.

"BU ÖDEMELER ARA ÖDEMELERDİR"

Burada net yatırım tutarı ve portföy değeri konusunu biraz açmak istiyorum. Net çıkış tutarı net giriş tutarından büyük olan yatırımcılar, tasfiye kapsamında bakiyesi olsa dahi daha önce zaten yatırımından net kâr elde etmiş olduğu için geri ödeme kapsamı dışında tutulmuştur. Bunu bir örnekle basitleştirmeye çalışayım: Diyelim ki bir yatırımcı 1 milyon TL yatırdı. Fondaki değeri arttı bu 1 milyonun, 2 milyon TL'ye çıktı. Bu arada bu yatırımcı 1 milyon TL'sini sistemden çektiyse, yani daha önce girdiği paranın eşit rakamını veya fazlasını sistemden çektiyse artık o yatırımcının net yatırım tutarı sıfır kabul ediliyor. Böyle durumda olan 10.680 tekil yatırımcı var. Yani bunlar net yatırım tutarını alıp çıkmış kişiler. Bunlara herhangi bir ödeme yapılmamıştır; çünkü bunlar zaten kanunda öngörülen net yatırım tutarını kendileri sistemden o miktarlarda çıkararak elde etmişlerdir. Ancak altını çizmek isterim ki olağanüstü tasfiyedeki bu ödemeler ara ödemelerdir. Nihai tasfiye aşamasında bunlar hak sahiplerinin haklarına mahsup edilecektir ve o nihai tasfiye aşamasında oransal olarak dağıtım yapıldığında bu hesaplar nihayetine ermiş olacaktır. Bu aşamada sadece olağanüstü tasfiye sürecine ilişkin olarak bu kurallar çerçevesinde hareket edilmiştir."

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