Eskişehir'de, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği, annesinin de yaralandığı kazayla ilgili davada tutuklu sanık F.A.B. hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 27 Aralık tarihine erteledi.

Olay, 3 Eylül tarihinde Vişnelik Mahallesi Salih Ramazanoğlu Camii yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan anne Marufa Ahmedova ile 3 yaşındaki kızı Elif Mavi Avli'ye, F.A.B. idaresindeki otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan küçük kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti; annesi ise yaralandı. Olayın ardından "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık F.A.B., Eskişehir'de 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

"Bin tane canım olsa binini de verirdim"

Tutuklu sanık F.A.B., duruşmada yaptığı savunmada, Salih Ramazanoğlu Camii'nin bulunduğu sokaktan yavaşça ilerlediğini, kavşakta bir aracın kendisine yol vermesi üzerine yolu meşgul etmemek adına biraz hızlandığını öne sürdü. Yaklaşık 5-10 metre ilerlemesinin ardından bir ses duyduğunu ve anneyi gördüğünü belirten F.A.B., "Çarpmamak için sağa manevra yaptım ancak mesafe yakın olduğu için duramadım. Çocuğu hiç görmedim, ilk kez annesinin kucağında gördüm. Telefonla konuşmuyordum, alkollü değildim. Bin tane canım olsa binini de hiç düşünmeden verirdim. Ben de anneyim. Çok üzgünüm, keşke böyle bir şey yaşanmasaydı" dedi.

Sanık, oğlunun belinden ameliyat olacağını ifade ederek tahliyesini talep etti.

Duruşma salonunda kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri izletildiği esnada anne Marufa Ahmedova gözyaşlarını tutamadı.

"Fren yerine gaza bastı"

Duruşmada ifade veren anne Marufa Ahmedova, parktan çıktıktan sonra dondurma aldıklarını ve dönüşte yolun karşısına geçerken sağına baktığını anlattı. Bir aracın durduğunu görünce yola çıktıklarını söyleyen Ahmedova, "Bir motor sesi geldi, o ses hiç kulağımdan gitmiyor. Bana çarptıktan sonra durabilirdi, ama durmadı. "Fren yaptım" diyor ama yapmadı, fren yerine gaza bastı. Yardım edin diye bağırdım. Araç sürücüsü yola bakmıyordu, yanındakiyle konuşuyordu. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

"Biz ömür boyu müebbet ceza aldık"

Kaza anında olay yerinde bulunmadığını, hastaneye yetiştiğini belirten baba Fatih Avli ise "Hanımefendi bir rakam olarak ceza alacak, ama bu cezayı verirken bizi de düşünmeniz gerekiyor. Biz ömür boyu müebbet bir ceza aldık. Oğlunun ameliyatı varmış, yanında olmak istiyormuş. Ben nereye gideyim? Adalet istiyoruz" şeklinde konuştu.

Olay anında kavşakta bekleyen bir görgü tanığı da sanığın kullandığı aracın kavşaktan sonra aniden hızlandığını, çarpma sırasında stop lambalarının yanmadığını ve aracın çocuğun üzerinden geçtikten sonra yaklaşık 10-12 metre daha ilerleyip durduğunu ifade etti.

Duruşma 27 Aralık'a ertelendi

Müşteki avukatları, Adli Tıp Kurumu raporunda sanığın asli kusurlu bulunduğunu anımsatarak, 3 yaşındaki bir çocuğa kusur yüklenmeye çalışılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu savundu ve sanığın en üst hadden cezalandırılması talebinde bulundu. Sanık avukatları ise dosyadaki ilk bilirkişi raporu ile Adli Tıp Kurumu raporu arasında çelişki olduğunu öne sürerek yeniden rapor alınmasını ve müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Sanığın "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması ile tutukluluk halinin devamı, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında talep edildi.

Mahkeme heyeti, yeniden bilirkişi raporu alınması talebini reddederek sanık F.A.B.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için 27 Aralık saat 14.00'e ertelendi.

Başka illerden vatandaşlar da katılım gösterdi

Bunun yanı sıra duruşmaya başka illerden de vatandaşlar katıldı; acılı ailenin destekçileri, Elif Mavi Avli'nin resminin bulunduğu pankartla adliyeye geldi.