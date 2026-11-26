Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! Emirhan Topçu hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşan Beşiktaş'ta milli futbolcu Emirhan Topçu aldığı darbe nedeniyle baş dönmesi yaşadı ve tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da konuk etti.
BEŞİKTAŞ'TA KORKUTAN SAKATLIK
Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşan Beşiktaş'ta mücadelenin ilk yarısının sonunda ciddi bir sakatlık yaşandı. Siyah-beyazlıların savunma oyuncusu Emirhan Topçu, ikinci yarının başında yerini Yasin Özcan'a bıraktı.
TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI
İlk yarıdara rakibiyle girdiği mücadelede aldığı darbe nedeniyle baş dönmesi yaşayan Emirhan Topçu'nun tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü açıklandı. Siyah-beyazlı kulüpten oyuncunun son durumuna ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.
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