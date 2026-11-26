Temsilcimiz Beşiktaş'ın skandalların ve saha içi gerginliklerin gölgesinde Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından geceye damga vuran bir an yaşandı. Siyah-beyazlı futbolcu Kassoum Ouattara, bitiş düdüğüyle birlikte tribünlerden aldığı Filistin bayrağını saha kenarındaki reklam panolarında yer alan "UEFA" yazısının üzerine astı.

SKANDALLAR VE GERGİNLİKLER MAÇA DAMGA VURDU

Karşılaşmanın başından sonuna kadar yüksek tansiyon altında oynanan mücadelede, hem saha içinde hem de tribünlerde yaşanan skandal olaylar oyunun önüne geçti. Gürcistan emniyet güçleri ve rakip takımın provokatif tavırlarına rağmen oyun disiplininden kopmayan Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak kritik bir zafere imza attı.

OUATTARA'DAN ANLAMLI HAREKET

90 dakikanın sona ermesiyle birlikte galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaşan Beşiktaşlı oyuncular arasında Kassoum Ouattara'nın davranışı büyük dikkat çekti. Tribünlerden uzatılan Filistin bayrağını alan genç futbolcu, saha kenarına yönelerek bayrağı reklam panolarındaki UEFA logosu ve yazısının tam üzerine yerleştirdi.

SKANDALIN PERDE ARKASI: BAYRAKLARI ''UEFA'' TOPLATMIŞ

Yüksek tansiyon altında oynanan karşılaşmada Gürcistan polisinin Beşiktaş taraftarlarına yönelik sert müdahalesi ve tribündeki Filistin bayraklarının toplatılması büyük tepki çekmişti. Olayların ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullanımından duyduğu rahatsızlığı ileten Bakan Çiftçi'ye mevkidaşından çarpıcı bir bilgi aktarıldı. Tamazaşvili, tribündeki Beşiktaş taraftarlarının elinden Filistin bayraklarını alan kişilerin Gürcistan devlet görevlileri değil, doğrudan UEFA yetkilileri olduğunu bildirdi.