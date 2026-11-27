Türkiye ile Karadağ arasındaki karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasına ilişkin yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Karadağ vatandaşlarının bordo pasaportla Türkiye'ye vizesiz giriş yapmasına olanak sağlayan uygulama durduruldu. Karar, Karadağ'ın Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu getirmesinden yaklaşık dört hafta sonra geldi.

18 YILLIK VİZE MUAFİYETİ ASKIYA ALINDI

26 Kasım 2026 tarihli ve 12026 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye ve Karadağ arasında 18 Ocak 2008'de imzalanan Karşılıklı Vize Muafiyeti Anlaşması'nın Karadağ'ın umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarına yönelik hükümlerinin uygulanması durduruldu.

KARADAĞ TÜRK VATANDAŞLARINA VİZE ŞARTI GETİRMİŞTİ

Karadağ hükümeti, Avrupa Birliği'nin vize politikalarına uyum sağlamak amacıyla 23 Temmuz 2026'da vize rejiminde değişikliğe gitmişti. Düzenleme kapsamında Türkiye, Rusya, Belarus, Çin ve Suudi Arabistan vatandaşlarına tanınan vize muafiyeti 1 Kasım itibarıyla sona ermişti.

TÜRKİYE'DEN KARŞILIKLI ADIM

Karadağ'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize zorunluluğu getirmesinin ardından Türkiye de benzer bir adım attı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Karadağ'ın bordo pasaport sahibi vatandaşlarına tanınan vize muafiyeti askıya alındı. Uygulamanın ne kadar süreyle durdurulacağına ve yeni vize işlemlerinin ayrıntılarına ilişkin kararda bilgi verilmedi.

TÜRK VATANDAŞLARINI ETKİLEYECEK Mİ?

Yeni düzenleme yalnızca Karadağ'ın bordo pasaport sahibi vatandaşlarını kapsıyor. İki ülke arasındaki anlaşmanın tüm hükümleri yürürlükten kaldırılmazken Türk vatandaşlarının Karadağ'a seyahatlerinde 1 Kasım'dan itibaren uygulanan vize zorunluluğu devam ediyor.