Türkiye'den Karadağ'a karşı hamle! Vize muafiyeti askıya alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Karadağ'ın bordo pasaport sahibi vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti uygulaması durduruldu. Türkiye'nin 18 yıllık anlaşmayı kısmen askıya alma kararı, Karadağ'ın 1 Kasım itibarıyla Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu getirmesinden yaklaşık dört hafta sonra geldi. Uygulamanın ne kadar süreyle askıda kalacağına ilişkin bilgi verilmedi.
Türkiye ile Karadağ arasındaki karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasına ilişkin yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Karadağ vatandaşlarının bordo pasaportla Türkiye'ye vizesiz giriş yapmasına olanak sağlayan uygulama durduruldu. Karar, Karadağ'ın Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu getirmesinden yaklaşık dört hafta sonra geldi.
18 YILLIK VİZE MUAFİYETİ ASKIYA ALINDI
26 Kasım 2026 tarihli ve 12026 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye ve Karadağ arasında 18 Ocak 2008'de imzalanan Karşılıklı Vize Muafiyeti Anlaşması'nın Karadağ'ın umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarına yönelik hükümlerinin uygulanması durduruldu.
KARADAĞ TÜRK VATANDAŞLARINA VİZE ŞARTI GETİRMİŞTİ
Karadağ hükümeti, Avrupa Birliği'nin vize politikalarına uyum sağlamak amacıyla 23 Temmuz 2026'da vize rejiminde değişikliğe gitmişti. Düzenleme kapsamında Türkiye, Rusya, Belarus, Çin ve Suudi Arabistan vatandaşlarına tanınan vize muafiyeti 1 Kasım itibarıyla sona ermişti.
TÜRKİYE'DEN KARŞILIKLI ADIM
Karadağ'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize zorunluluğu getirmesinin ardından Türkiye de benzer bir adım attı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Karadağ'ın bordo pasaport sahibi vatandaşlarına tanınan vize muafiyeti askıya alındı. Uygulamanın ne kadar süreyle durdurulacağına ve yeni vize işlemlerinin ayrıntılarına ilişkin kararda bilgi verilmedi.
TÜRK VATANDAŞLARINI ETKİLEYECEK Mİ?
Yeni düzenleme yalnızca Karadağ'ın bordo pasaport sahibi vatandaşlarını kapsıyor. İki ülke arasındaki anlaşmanın tüm hükümleri yürürlükten kaldırılmazken Türk vatandaşlarının Karadağ'a seyahatlerinde 1 Kasım'dan itibaren uygulanan vize zorunluluğu devam ediyor.