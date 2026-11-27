Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iş gezisinden erken dönen 49 yaşındaki inşaat ustası ve mermer firması sahibi Fedai Karagöz'ün, evinde eşini iki erkekle birlikte yakaladığı ve çıkan tartışmanın ardından darbedilerek boğulduğu ileri sürüldü. Karagöz'ün ölümüyle ilgili eşi ve iki erkek gözaltına alınırken Karagöz'ün yakınlarının şüphelilerden birini linç etmek istediği öğrenildi.

YAKINLARI ŞÜPHELİYİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Fedai Karagöz'ün ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında eşi Asiye Karagöz ile M.K. ve A.D. isimli iki erkek gözaltına alındı. Karagöz'ün yakınlarının, şüphelilerden birine tepki göstererek linç etmek istediği öğrenildi. Polis ekiplerinin araya girmesiyle olayın büyümesi önlendi.

İŞ GEZİSİNDEN ERKEN DÖNMÜŞTÜ

Yeni Asır'ın haberine göre Fedai Karagöz, iş gezisinden planlanandan erken dönerek Alparslan Mahallesi'ndeki evine geldi. İddiaya göre Karagöz, evin salonunda eşi Asiye Karagöz'ü M.K. ve A.D. isimli iki erkekle birlikte gördü. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Karagöz'ün ağır şekilde darbedildiği ve boğularak öldürüldüğü ileri sürüldü.

KOMŞULAR BOĞUŞMA SESLERİNİ DUYDU

Evden gelen gürültü ve boğuşma seslerini duyan komşular, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve girdi. Elleri iple bağlı ve darbedilmiş halde bulunan Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Polis ve savcılık ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Karagöz'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Şüphelilerin eve giriş ve çıkış saatlerinin belirlenmesi amacıyla sitenin güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Karagöz'ün eşi ve iki şüpheli hakkındaki soruşturma sürüyor.