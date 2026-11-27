Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Orkun Kökçü, Avrupa Ligi'nde 2-1 kazanılan Hapoel Beer Sheva maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BURADA YAŞANANLAR KABUL EDİLEBİLECEK ŞEYLER DEĞİL"

Yaralanan taraftarlara seslenen Orkun Kökçü, "Öncelikle taraftarımıza geçmiş olsun demek istiyorum çünkü burada yaşananlar kabul edilebilecek şeyler değil. Polisin gücünü böyle kullanmaması lazım. Tam neler olduğunu bilmiyorum ama doğru olmadığını biliyorum." dedi.

''TÜM KULÜPLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM''

Kendilerine destek veren kulüplere de teşekkür eden yıldız isim, "Türkiye'deki tüm kulüplere teşekkür ediyorum. Herkes destek oldu. Bizim için milli mesele oldu. Teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA OYNAMAK İSTERDİK"

Stresli iki gün geçirdiklerini belirten Orkun Kökçü, "Bizim için çok önemliydi. Dün de yaşadıklarımız… Stresli iki gün yaşadık. İstanbul'da oynamak isterdik ama mümkün değildi. Taraftarlar burayı doldurdu ve bizi destekledi. Maçı kazandık ve Türkiye'yi de gururlandırdığımızı düşünüyorum. O destek çok önemli. Hepimiz birlik olduğunda dünyada kimse bize bir şey yapamaz. Zor bir maç. Bahane değil ama gerçekten etkilendik yaşananlardan. Zor bir iki gün geçirdik ama Allah'a şükür kazandık. İstanbul'a döneceğiz. Toparlanacağız ve Galatasaray derbisine hazırlanacağız." sözlerini sarf etti.

''BİZİM TARAFIMIZ BELLİ, FİLİSTİN'İ DESTEKLİYORUZ''

Orkun Kökçü son olarak, ''Bizim tarafımız belli, Filistin’i destekliyoruz, onların yanındayız. Onları destekliyoruz. Onlar için kazandık." şeklinde konuştu.