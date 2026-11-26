Türk futbolundan Beşiktaş'a destek yağdı. Gürcistan'da siyah-beyazlı taraftarlara yönelik müdahalenin ardından kulüpler, peş peşe açıklamalar yaparak UEFA'ya tepki gösterdi.

TÜRK FUTBOLU BEŞİKTAŞ İÇİN KENETLENDİ

Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin müdahalesi, Türk futbolunda dayanışmayı beraberinde getirdi. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Samsunspor, yaptıkları açıklamalarla Beşiktaş camiasının yanında olduklarını duyurdu. Kulüplerin açıklamalarında UEFA'nın Türk takımlarının kendi sahalarında ve taraftarları önünde oynama hakkına ilişkin kararları da eleştirildi.

GALATASARAY'DAN UEFA'YA SERT TEPKİ

Galatasaray Spor Kulübü, Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahaleyi kınarken UEFA'ya çifte standart tepkisi gösterdi. Sarı-kırmızılı kulüp, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Türk takımlarının uluslararası müsabakalarda kendi sahalarında ve taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmasını kabul etmiyoruz.

UEFA, kulüplerimize yönelik eşitlik ilkesinden uzak, çifte standart içeren uygulamalarından artık vazgeçmelidir!

Bu akşam Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesini de şiddetle kınıyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının ve yaşanan olaylardan etkilenen taraftarların yanında olduğumuzu belirtiyor, yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü"

FENERBAHÇE'DEN UEFA'YA KARARI YENİDEN DEĞERLENDİRME ÇAĞRISI

Fenerbahçe Spor Kulübü de Beşiktaş'a destek verirken UEFA'nın tarafsız saha kararını yeniden değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Beşiktaş’ın yanındayız

Ülkemizi Avrupa’da temsil eden Beşiktaş’ın Gürcistan’da oynadığı karşılaşma öncesinde ve esnasında vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Mazlumun yanında olmayı insani bir sorumluluk olarak gören her Türk vatandaşı gibi Filistin halkına desteğini dile getiren Beşiktaş taraftarlarına yönelik orantısız güç kullanımı kabul edilemez.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk sporuna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü haksızlığın karşısında olduğumuzu vurguluyor, Beşiktaş camiasına ve saldırıya maruz kalan tüm taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Beşiktaş’ın kendi sahasında oynaması gereken bir karşılaşmayı tarafsız sahada oynamak zorunda bırakılmasına ilişkin kararın, yaşanan bu üzücü olaylar ışığında UEFA tarafından yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Beşiktaş’ın ve bundan sonraki süreçte İsrail takımlarıyla karşılaşacak tüm kulüplerimizin haklarının savunulması noktasında yanlarında olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz.

Devam eden karşılaşmada Beşiktaş'a başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

TRABZONSPOR'DAN TÜRK FUTBOLUNA BİRLİK ÇAĞRISI

Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahaleyi şiddetle kınarken Türk futboluna yönelik haksızlıklar karşısında birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Bordo-mavili kulüp, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türk takımlarının işgalci İsrail takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda, iç saha maçlarını kendi ülkelerinde ve kendi taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmalarını kabul etmiyoruz.

UEFA'nın bu konudaki çifte standart içeren kararlarını doğru bulmuyoruz.

Bununla birlikte, bu akşam Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalelerini şiddetle kınıyoruz.

Türk futboluna ve taraftarlarımıza yönelik haksızlıklar karşısında birlikte durmak, hep birlikte hareket etmek en temel sorumluluğumuzdur.

Trabzonspor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının ve bu akşam haksızlığa uğrayan Beşiktaş taraftarlarının yanında olduğumuzu belirtiyor, yaşanan olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Trabzonspor Kulübü"

SAMSUNSPOR DA BEŞİKTAŞ'I YALNIZ BIRAKMADI

Samsunspor Futbol Kulübü de Beşiktaş'a destek veren kulüpler arasında yer aldı. Sahadaki rekabetin bir kenara bırakılması gerektiğini vurgulayan kırmızı-beyazlı kulüp, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"KAMUOYU DUYURUSU

Futbolun evrensel değerleriyle bağdaşmayan, adalet ve eşitlik ilkelerini zedeleyen hiçbir uygulamanın kabul edilebilir olmadığını vurgulamak isteriz.

Türk kulüplerinin İsrail takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda kendi sahalarında ve taraftarları önünde mücadele etme haklarının ellerinden alınmasını kabul etmiyor, UEFA’nın bu yöndeki kararlarına tepki gösteriyoruz.

Bu akşam Gürcistan’da Beşiktaş taraftarlarına yönelik gerçekleştirilen orantısız müdahaleyi şiddetle kınıyoruz.

Sahadaki rekabetimiz ne olursa olsun, Türk futboluna ve taraftarlarımıza yönelik haksızlıklar karşısında dayanışma içerisinde olmak ortak sorumluluğumuzdur.

Samsunspor Futbol Kulübü olarak Beşiktaş camiasının yanında olduğumuzu ifade ediyor, yaşanan olaylarda yaralanan taraftarlara acil şifalar diliyoruz.

Samsunspor Futbol Kulübü"