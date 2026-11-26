Ankara’da direksiyon dersi veren bir kadın eğitmen, kursiyerine araba kullanmayı dini terimlerle anlatınca sosyal medyada gündem oldu. Sürücü adayının heyecanını yenmesini ve kuralları kolayca kavramasını amaçlayan eğitmen, şerit takibini ve güvenli sürüşü günlük hayattan aşina olunan benzetmelerle aktardı.

"İÇİNDE BULUNDUĞUN ŞERİT SENİN SECCADEN"

Ders sırasında çekilen görüntülerde eğitmenin, "Çıkarken sol aynaya bakıp sinyal vermek farz-ı ayındır" ve "İçinde bulunduğun şerit senin seccaden, dışına taşmayacağız" sözleri dikkat çekti. Takip mesafesini korumak için öndeki aracı namaz kılan birine benzeten, sürücünün sadece önüne değil uzağa bakması gerektiğini ise "Seccadenin desenlerine bakmak mekruhtur, görebildiğin en son noktaya bakacaksın" diyerek anlatan eğitmenin bu sıra dışı yöntemi izleyenleri hem güldürdü hem de takdir topladı.