Mason Greenwood'a büyük ayıp! Kimse anlam veremediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'nin Londra'da Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi maçının seremonisinde Mason Greenwood'un önünde bir çocuğun yer almaması taraftarların dikkatini çekti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk, Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde düzenlenen seremonide yaşanan bir ayrıntı futbolseverlerin gözünden kaçmadı.
GREENWOOD'UN ÖNÜNDE ÇOCUK YOKTU
Maç öncesinde futbolcuların sahaya çocuklarla birlikte çıktığı seremonide Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Mason Greenwood'un önünde bir çocuğun bulunmaması dikkat çekti.
HERKES NEDENİNİ MERAK ETTİ
Görüntüleri fark eden taraftarlar, Greenwood'un neden seremonide bir çocukla eşleşmediğini sorguladı. İngiliz futbolcunun önünde neden bir çocuğun yer almadığı ise henüz bilinmiyor.
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