doğrucu davut:

asıl bomba MUHALEFET TÜRKİYEYİ YÖNETEBİLİR Mİ sorusuna halkın yüzde 51.6 sı hayır demiş:)) daha erdoğan sahaya inmeden bile ekonomi, fon mon olayı bu kadar gündemdeyken bile halkın yarıdan çoğu muhalefeti alternatif olarak görmüyor. biz hep dedik. buradaki 3/5 algı mühendisine bakmayın. BU MİLLET BASİRET SAHİBİDİR. mezarlıkta rakı içenlerden bişey olmayacağını bilir. ülkenin meseleleri ile ilgili TEK BİR ÖNERİSİ olmayan sadece erdoğan karşıtlığı üzerinden siyaset yapanlar sadece kandırdıklarının oyu ile vekil olur sonra da cukkayı doldurmaya kalkar. o yüzden 15 senedir erdoğan baştadır. onlar gibi seçim yapmadan değil hem de... aslanlar gibi milletin oyu seçilerek.

2 1