Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sinop'ta yapımı tamamlanan Boyabat Çevre Yolu ile Türkeli Şehir Geçişi'nin yarın hizmete açılacağını duyurdu. Boyabat'ta 20 dakikalık ulaşım süresi 5 dakikaya, Türkeli'de ise 10 dakikalık ulaşım süresi 1,5 dakikaya düşecek.

DÖRT İLİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN GÜZERGAH RAHATLAYACAK

Sinop, Samsun, Kastamonu ve Çorum'u birbirine bağlayan ulaşım koridorunda önemli bir noktada bulunan Boyabat'ta, yeni çevre yoluyla şehirlerarası transit trafik ilçe merkezinin dışına taşınacak. 8,7 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol kapsamında toplam 4,2 kilometre bağlantı koluna sahip, 67 metre uzunluğunda iki farklı seviyeli kavşak da inşa edildi.

YILLIK 434 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK

Bakan Uraloğlu, Boyabat Çevre Yolu sayesinde 20 dakikalık ulaşım süresinin 5 dakikaya ineceğini belirtti. Projeyle zamandan 381 milyon lira, akaryakıttan 53 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 434 milyon lira tasarruf sağlanması hedefleniyor. Ayrıca karbon emisyonu yıllık 2 bin 650 ton azaltılacak.

ŞEHİR MERKEZİNDEKİ TRAFİK YÜKÜ AZALACAK

Yeni çevre yoluyla özellikle yoğun saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığının azaltılması, Karadeniz ile İç Anadolu arasındaki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor. Projenin bölgedeki ticaret ve lojistik faaliyetlerine de katkı sağlaması bekleniyor.

10 DAKİKALIK YOL 1,5 DAKİKAYA İNECEK

Sinop'ta yarın hizmete açılacak diğer yatırım ise Türkeli Şehir Geçişi olacak. Kastamonu ile Sinop arasındaki kıyı ulaşımında önemli bir noktada bulunan ilçede, özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğuna çözüm sağlanacak. Toplam 2,1 kilometre uzunluğunda ve dört şeritli olarak tamamlanan projeyle 10 dakikalık ulaşım süresi 1,5 dakikaya düşecek.