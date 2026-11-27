Efeler ilçesindeki Tekstil Fabrikası Camisi'nin içerisinde bulunan ayakkabılığın üzerindeki duvara bomba tehdidi içeren ifadeler yazıldı. Yazıyı fark eden cami görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine camiye gelen ekipler, yazıyı yazan kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

BİSİKLETLE GELİP POLİSİN ÇALIŞMASINI İZLEDİ

Polis ekiplerinin camide inceleme yaptığı sırada bisikletli iki çocuk olay yerine geldi. Bir süre ekiplerin çalışmalarını izleyen çocuklardan 15 yaşındaki Ş.M., duvardaki yazıyı şaka amacıyla kendisinin yazdığını söyledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Ş.M., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.