Aydın'da cami duvarına 'patlayacak' yazan 15 yaşındaki çocuk gözaltında! İfadesi şakaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Efeler ilçesindeki Tekstil Fabrikası Camisi'nin duvarına tehdit içerikli yazı yazan 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı. Yazıyı şaka amacıyla yazdığını kabul eden çocuk, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Efeler ilçesindeki Tekstil Fabrikası Camisi'nin içerisinde bulunan ayakkabılığın üzerindeki duvara bomba tehdidi içeren ifadeler yazıldı. Yazıyı fark eden cami görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine camiye gelen ekipler, yazıyı yazan kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
BİSİKLETLE GELİP POLİSİN ÇALIŞMASINI İZLEDİ
Polis ekiplerinin camide inceleme yaptığı sırada bisikletli iki çocuk olay yerine geldi. Bir süre ekiplerin çalışmalarını izleyen çocuklardan 15 yaşındaki Ş.M., duvardaki yazıyı şaka amacıyla kendisinin yazdığını söyledi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Ş.M., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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