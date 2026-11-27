Ece Üner ve Deniz Bayramoğlu'nun gözaltı gerekçesi! Suçlama hayli vahimGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında spiker Ece Üner ve eşi Deniz Bayramoğlu'nun da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında, Üner ve Bayramoğlu'na aylık 1 milyon 650 bin lira gayriresmi ödeme yapıldığı öne sürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında MASAK verileri, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ve dosyadaki diğer belgeler incelendi.
Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesindeki bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri AŞ'nin kurulmasını sağladığı, şirketin yönetimini belirlediği kişilere devrettiği ve belediye ihaleleri üzerinden haksız menfaat elde edildiği iddia edildi.
SAHTE FATURA VE KOMİSYON İDDİASI
Soruşturma kapsamında Esbakım, Korganlar, HMF ve Repar adlı yedek parça şirketlerinin yöneticileriyle anlaşma yapıldığı, gerçekte gerçekleştirilmeyen mal ve hizmet alımları için yüzde 12 ila 14 oranında komisyon karşılığında BUSTECH adına sahte faturalar düzenlendiği öne sürüldü. Söz konusu faturalar karşılığında şirketlere verilmesi gereken çeklerin Halk TV'nin kasasında ele geçirildiği belirtildi.
AYLIK 1 MİLYON 650 BİN LİRALIK ÖDEME İDDİASI
Soruşturma dosyasında, İzmir'den BUSTECH'e hakediş ödemeleri yapıldıkça çek bedellerinin bankadan nakit olarak çekildiği ileri sürüldü. Halk TV spikeri Ece Üner ve eşi Deniz Bayramoğlu'na aylık 1 milyon 650 bin lira gayriresmi ödeme yapıldığı ve bu ödemeler karşılığında talimatla gerçeğe aykırı haberler yayımlatıldığı iddia edildi.
9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle:
- Ece Üner, Halk TV spikeri
- Deniz Bayramoğlu, Halk TV spikeri
- Haydar Rüzgar, BUSTECH yöneticisi
- Ulaş Eroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı
- Aşkın Tahan, belediye personeli
- Ali Kemal Korgan, Korganlar firması sahibi
- Hamza Okuyucu, HMF Taşımacılık firması sahibi
- Ahmet Keçiyokuşu, BUSTECH yöneticisi
- Halit Akın, BUSTECH satın alma müdürü
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