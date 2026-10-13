Samsunspor\'un teklifini duyan Tedesco\'dan saniyesinde cevap

Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevapGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Teknik direktör Thorsten Fink ile yollarını ayıran Samsunspor, yeni hoca arayışında rotasını Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Domenico Tedesco'ya çevirdi. Kırmızı-beyazlıların 41 yaşındaki teknik adama sözlü teklif yaptığı ancak Tedesco'nun bu teklifi kabul etmediği öne sürüldü.
Trendyol Süper Lig'de kötü günler geçiren Samsunspor'da teknik direktör arayışları hız kazandı. Trabzonspor karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından Thorsten Fink ile yollarını ayıran Karadeniz temsilcisinin, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco'ya teklif götürdüğü belirtildi.
TEDESCO'DAN SAMSUNSPOR'A OLUMSUZ YANIT
Süper Lig'in ilk 7 haftasında yalnızca 4 puan toplayabilen Samsunspor, teknik direktörlük görevi için adaylarla görüşmelere başladı. Kırmızı-beyazlı yönetimin, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Domenico Tedesco'ya sözlü teklif yaptığı öne sürüldü. Ancak 41 yaşındaki teknik adamın, Samsunspor yönetimine teşekkür ederek teklifi geri çevirdiği belirtildi.
FENERBAHÇE'DE SÜPER KUPA KAZANMIŞTI
Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 45 resmi karşılaşmada 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertli takımla maç başına 2 puan ortalaması yakalayan deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe kariyerinde Süper Kupa şampiyonluğu da yaşadı.
SAMSUNSPOR'DA HOCA ARAYIŞI SÜRÜYOR
Trabzonspor yenilgisinin ardından teknik direktör değişikliğine giden Samsunspor'da yönetim, yeni çalıştırıcıyı belirlemek için çalışmalarına devam ediyor. Tedesco'dan olumsuz yanıt alan Karadeniz ekibinin, listesindeki diğer adaylarla görüşmelerini sürdürmesi bekleniyor.
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