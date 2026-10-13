MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Husilerin saldırılarına göz yumamayız. Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli. Ne gerekiyorsa da onu yaparız, diplomasi yetmiyorsa caydırıcı imkanlar kullanılmalıdır" dedi.

"HUSİLER SALDIRILARINA DERHAL SON VERMELİ"

Bahçeli, "Ağır sivil kayıplarına yol açmıştır. Bölgedeki huzur ve istikrarı hedef almaktadır. Uluslararası ticaret ve enerji arz güvenliği açısından ciddi riskler doğurmaktadır. Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli. Husi saldırılarına göz yumamayız. Türkiye Suudi Arabistan'la dayanışmasını sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Kutsal topraklarımıza yönelik inancımız hiç eksilmemiştir, Husiler saldırılarına derhal son vermeli. Bölgesel ihtilaflar diyalog ile çözülmelidir. Daha fazla Müslüman kanı akmamalıdır. İslam dünyası bir ve bütün olmalı, kardeş kavgası bir an önce son bulmalıdır. Riyad'a her türlü destek verilmeli" dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ NİHAYETE ERDİRİLECEKTİR"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Bahçeli, "Dünya, Türkiye'nin kudretini biliyor. Ülkemiz dünyanın buluşma ve uzlaşma merkezidir. Türkiye'yi zayıflatma çabaları devreye sokulmaktadır. Terörsüz Türkiye'den korkanlar var. Türk milleti kararından dönmeyecek. Terörsüz bölge bazılarını endişeye sevk etmektedir. Terörsüz Türkiye süreci nihayete erdirilecektir" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK TEHDİT SİYONİST İSRAİL'DİR"

İsrail'e yönelik açıklamalarda bulunan Bahçeli, "En büyük tehdit Siyonist İsrail'dir. İsrail bölgeyi istikrarsızlaştırıyor. İsrail Başbakanı soykırım politikasını izlemektedir. Kışkırtıcılık seviyesi artmaya devam ediyor" dedi. Bahçeli, "Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonlar İsrail barbarlığının geldiği seviyesini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'A: TÜRKİYE'Yİ KORKUTAMAZLAR

Yunanistan'a da seslenen Bahçeli, "Kimden ne silah alıyorsa alsın Türkiye'yi korkutamazlar. Yunanistan Türkiye'nin korkmayacağını bilmeli. İsrail'e güvenme. Atina husumetlerinden uzaklaşmalı" dedi.

"TÜRKİYE GAYRİ AHLAKİ UNSURLARDAN AYIKLANMALIDIR"

Sermaye piyasasındaki gelişmeler ve futbol camiasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Sermaye piyasasında yaşanan gelişmeler ve futbol camiasında yaşananlar sorgulanmalı. Türkiye gayri ahlaki unsurlardan ayıklanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Fon soruşturması kapsamında devletimizin kurumları gerekli adımları atmaktadır. Yasal süreçler de başlatılmıştır. Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyoruz" dedi.

Muhalefeti de eleştiren Bahçeli, "Bununla birlikte bu süreçte özellikle muhalefet çevresinde elma ile armut aynı kefede tartılmaya kalkılmaktadır. Organize suç çetesi haline gelmiş milletimizin üzerine çökmüş kesimin belediyelerdeki yolsuzlukların üzeri örtülmeye çalışılmaktadır. Bu şekilde olayların mahiyetini anlamaktan öte Türk milleti suni gündeme sevk edilmektedir" ifadelerini kullandı.