Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli - Son Dakika
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Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli. Diplomasi yetmiyorsa caydırıcı imkanlar kullanılmalıdır" çağrısında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Husilerin saldırılarına göz yumamayız. Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli. Ne gerekiyorsa da onu yaparız, diplomasi yetmiyorsa caydırıcı imkanlar kullanılmalıdır" dedi.

"HUSİLER SALDIRILARINA DERHAL SON VERMELİ"

Bahçeli, "Ağır sivil kayıplarına yol açmıştır. Bölgedeki huzur ve istikrarı hedef almaktadır. Uluslararası ticaret ve enerji arz güvenliği açısından ciddi riskler doğurmaktadır. Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli. Husi saldırılarına göz yumamayız. Türkiye Suudi Arabistan'la dayanışmasını sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Kutsal topraklarımıza yönelik inancımız hiç eksilmemiştir, Husiler saldırılarına derhal son vermeli. Bölgesel ihtilaflar diyalog ile çözülmelidir. Daha fazla Müslüman kanı akmamalıdır. İslam dünyası bir ve bütün olmalı, kardeş kavgası bir an önce son bulmalıdır. Riyad'a her türlü destek verilmeli" dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ NİHAYETE ERDİRİLECEKTİR"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Bahçeli, "Dünya, Türkiye'nin kudretini biliyor. Ülkemiz dünyanın buluşma ve uzlaşma merkezidir. Türkiye'yi zayıflatma çabaları devreye sokulmaktadır. Terörsüz Türkiye'den korkanlar var. Türk milleti kararından dönmeyecek. Terörsüz bölge bazılarını endişeye sevk etmektedir. Terörsüz Türkiye süreci nihayete erdirilecektir" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK TEHDİT SİYONİST İSRAİL'DİR"

İsrail'e yönelik açıklamalarda bulunan Bahçeli, "En büyük tehdit Siyonist İsrail'dir. İsrail bölgeyi istikrarsızlaştırıyor. İsrail Başbakanı soykırım politikasını izlemektedir. Kışkırtıcılık seviyesi artmaya devam ediyor" dedi. Bahçeli, "Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonlar İsrail barbarlığının geldiği seviyesini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'A: TÜRKİYE'Yİ KORKUTAMAZLAR

Yunanistan'a da seslenen Bahçeli, "Kimden ne silah alıyorsa alsın Türkiye'yi korkutamazlar. Yunanistan Türkiye'nin korkmayacağını bilmeli. İsrail'e güvenme. Atina husumetlerinden uzaklaşmalı" dedi.

"TÜRKİYE GAYRİ AHLAKİ UNSURLARDAN AYIKLANMALIDIR"

Sermaye piyasasındaki gelişmeler ve futbol camiasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Sermaye piyasasında yaşanan gelişmeler ve futbol camiasında yaşananlar sorgulanmalı. Türkiye gayri ahlaki unsurlardan ayıklanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Fon soruşturması kapsamında devletimizin kurumları gerekli adımları atmaktadır. Yasal süreçler de başlatılmıştır. Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyoruz" dedi.

Muhalefeti de eleştiren Bahçeli, "Bununla birlikte bu süreçte özellikle muhalefet çevresinde elma ile armut aynı kefede tartılmaya kalkılmaktadır. Organize suç çetesi haline gelmiş milletimizin üzerine çökmüş kesimin belediyelerdeki yolsuzlukların üzeri örtülmeye çalışılmaktadır. Bu şekilde olayların mahiyetini anlamaktan öte Türk milleti suni gündeme sevk edilmektedir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik Husilerin düzenlediği saldırılar, bölgede gerilimi yeniden tırmandırmıştı. İlk açıklamalara göre saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Havalimanının hedef alınması, sivil güvenliğin yanı sıra bölgedeki hava ulaşımı, uluslararası ticaret ve enerji arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırmıştı.

MEKKE İTTİFAKI DA GÜNDEME GELDİ

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarının yoğunlaşması, Türkiye ve Pakistan'ın da adıyla anıldığı Mekke İttifakı çerçevesindeki savunma iş birliğini yeniden gündeme taşıdı. Riyad'a yönelik saldırılar sonrasında müttefik ülkelerin hangi koşullarda askeri veya lojistik destek sağlayabileceği tartışılmaya başlandı. Türkiye ve Pakistan'ın olası katkılarının kapsamı ise ülkelerin güvenlik öncelikleri ve ittifak çerçevesindeki yükümlülükleri açısından değerlendiriliyor. 

Türkiye, 16 Eylül'de Mekke'yi hedef alan İHA saldırısını da kınamış ve Suudi Arabistan'ın güvenliğine desteğini açıklamıştı.

Bu gelişmelerin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Suudi Arabistan'a destek çağrısı ve “Diplomasi yetmiyorsa caydırıcı imkanlar kullanılmalıdır” sözleri, bölgedeki askeri gerilimin yükseldiği bir dönemde geldi.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (90)

  • yusuf erdin yusuf erdin:
    önce bahçeli gitmeli 104 3 Yanıtla
    Ender YILDIRIM Ender YILDIRIM:
    yok gitmezse ülkeyi ateşe atacak bu canlı organizma. 51 1
    Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    yorumcular biraz seviyeli yorum yapın burası son dakika bütün dünyada her türlü insanın okuyabileceği bir platform, kendi özel sosyal medya sayfamızda geyik yapıyoruz manasında değil insanların bilgilendirme amaçlıdır bu sayfa, Ülkü yönetmek iki komşu arasında komşuluk ilişkisine benzemez aklımız yetmiyorsa susun adam sansınlar. 3 46
    Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    Abd İsrail ile kimler beraber..!? Kimler batılın safında,kimler hakkın safında herşey ÇOK NET OLARAK GÖRÜNÜYOR ELHAMDULİLLAH. HAKKIN YANINDA OLUP DİRENENLERE SELAM OLSUN. 21 3
    Serkan ergezer Serkan ergezer :
    ALLAH BU MİLLETİ AKP DEN MHP DEN AFGAN SURİYELİLERDEN ÜLKESİ BİLE BELLİ OLMAYAN KİŞİLERDEN KURTARSIN 17 1
    Şahin Yılmaz Şahin Yılmaz:
    yüzde 10 oyla bu kadar söz hakkı agırlıgı varsa arkası saglamdır savaşa sokmadan gitmezler 5 0
    koru hayat koru hayat:
    paralarımı yok sanki...ne gerekiyorsa silah olarak versinler parayı alsınlar amerikadan sonrada ülkelerini savunsunlar alla alla...biz 30 sene pkk ile mücadele ettik ne zaman arabistan bir desteğini sundu bize 3 0
    Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Zaten konu Araplar olunca bi çoşuyorlar 0 0
  • yusuf erdin yusuf erdin:
    sen git bahçeli 50 0 Yanıtla
    Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Kendi askeri personelin sorunlarına bakan yok, OYAK a fare girmiş zarardayız derler umursamazlar, emekli ve asgeri ücretliyi görmezler, faize yatırmayayım paramı fona yatırayım diyen binerin mağduriyeti ile ilgili bir açıklama yapmazlar, bu ülkenin vatandaşı olmak gerçekten de çok zorlaştı. 15 0
  • Orhan Fenni Orhan Fenni:
    husilerde beka sorunu oldu:))))))))))))))))))))hahahahhahahaa boş konuşma .millette etkisi yok. 43 1 Yanıtla
  • mesut mesut:
    git ver o zaman 34 1 Yanıtla
    Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Umarım yeni bir Yemen Türküsü yakmak zorunda kalmayız, Yemen hükümeti ile işbirliği yapıp karadan denizden havadan ambargo uygulayın bu hasso hüssolara gelen silah yardımını kesin özellikle İran'dan 5 1
  • Münir pekel Münir pekel:
    Zenginin (arabın) parası züğürtün çenesi 17 0 Yanıtla
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