Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti! Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı - Son Dakika
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Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti! Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı

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Cezayir’de düğün günü ne dilediği sorulan yetim bir genç kızın mahcup bir tavırla "Akşam yemeği için iki tavuk" yanıtını vermesi üzerine tüm ülke tek yürek oldu. Görüntülerin yayılmasıyla halk seferber olarak geline hediyeler yağdırdı.

Cezayir’de yaşanan insanlık dersi niteliğindeki olay, tüm ülkenin gündemine oturdu. Düğün günü öncesinde ne hayal ettiği ve ne dilediği sorulan yetim bir genç kızın verdiği yanıt, kısa sürede milyonların yüreğine dokundu.

2 PARÇA TAVUK İSTEDİ

Büyük taleplerde bulunmak yerine son derece mahcup bir ifadeyle yalnızca "Akşam yemeği için iki tavuk" istediğini söyleyen genç kızın görüntüleri internette hızla yayıldı.

VİDEO YAYILINCA TÜM ÜLKE HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin sosyal medya platformlarında viral olmasının ardından Cezayir halkı yetim gelinin bu alçakgönüllü ve mahcup isteğine kayıtsız kalmadı. Ülkenin dört bir yanından hayırseverler, esnaflar ve vatandaşlar genç kız için adeta bir yardım ve dayanışma seferberliği başlattı.

CEZAYİR TARİHİNİN EN ŞAŞAALI DÜĞÜNÜNE DÖNÜŞTÜ

Tek bir mütevazı dilekle başlayan süreç, kısa sürede dev bir organizasyona dönüştü. Düğün günü gelin için adeta hediyeler yağdı; çeyizinden takısına, düğün salonundan ikramlarına kadar her detay halkın katkılarıyla eksiksiz ve görkemli bir şekilde hazırlandı.

Görenlerin "Cezayir böyle şaşaalı ve bereketli bir düğün görmedi" yorumunu yaptığı unutulmaz gecede, yetim kızın mahcubiyeti tüm ülkeyi birleştiren bir iyilik hareketine dönüştü.

CezayirYaşamDünyaSon Dakika

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