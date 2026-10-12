Riyad'da erken uyarı sistemi alarm verdi, 3 patlama sesi duyuldu ve füze imha edildi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sisteminin tehlike alarmı vermesinin ardından kentte 3 ayrı patlama sesi duyuldu.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, erken uyarı sisteminin başkent genelinde devreye girdiği bildirildi.

Görgü tanıkları, uyarının ardından şehirde art arda 3 patlama sesinin işitildiğini aktardı.

Sivil Savunma Müdürlüğü kısa süre sonra ikinci bir açıklama yaparak "tehlikenin geçtiğini" bildirdi ancak olayın niteliğine dair ayrıntı paylaşmadı.

Öte yandan Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki Husiler tarafından Riyad'a fırlatılan bir balistik füzenin engellenerek imha edildiğini belirtti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.