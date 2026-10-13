Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı - Son Dakika
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Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde ilk 11'ini şekillendirmeye başladı. Sakatlığını atlattıktan sonra Kasımpaşa maçında 13 dakika süre alan Victor Osimhen'in Barcelona karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Buruk'un orta sahada da değişikliğe gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona'yı ağırlayacak Galatasaray'da gözler teknik direktör Okan Buruk'un sahaya süreceği kadroya çevrildi. Sarı-kırmızılıların dev mücadele öncesindeki en büyük merak konularından biri olan Victor Osimhen'in durumu netleşmeye başladı.

Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı

OSIMHEN İLK 11'E DÖNÜYOR

Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Victor Osimhen, Süper Lig'deki Kasımpaşa karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olmuş ve 13 dakika süre almıştı. Milliyet'te yer alan habere göre Okan Buruk, Barcelona karşısında Nijeryalı yıldızı ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. Bu tercihin gerçekleşmesi halinde son maçlarda hücum hattında görev alan Deniz Gül'ün yedek kulübesine çekilmesi bekleniyor.

Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı

MARIO LEMINA KARARI DA BELLİ OLDU

Okan Buruk'un Barcelona karşılaşması öncesinde yalnızca hücum hattında değil, orta sahada da değişiklik yapmayı düşündüğü belirtildi. Deneyimli teknik adamın, Mario Lemina'ya ilk 11'de görev vermeye hazırlandığı ifade edildi. Gabonlu futbolcunun sahaya çıkması halinde Gabriel Sara'nın mücadeleye yedek başlaması bekleniyor.

DEV MAÇ SAAT 22.00'DE

Galatasaray ile Barcelona, bu akşam saat 22.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un özellikle Osimhen ve Lemina tercihleri, dev mücadele öncesinde dikkatle takip ediliyor.

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Victor OsimhenGalatasarayOkan BurukKasımpaşaBarcelonaSporSon Dakika

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    Yorumlar (13)

  • Fatma123456 Fatma123456:
    Allahım nolur kuşları sevindirme... 9 8 Yanıtla
    Selcuk Sigirci Selcuk Sigirci:
    0-8 2 4
    Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    ya yenceksiniz yada veleybol maçı olacak budan kaciz yok minnoş ha türk hakemde yok gözünüz aydın yani kurtarucimiz yok az kon hakemleri yonetemiyyecek buda zafiniz 3 2
    Lolo Mu.? Lolo Mu.?:
    10-0 alır barca kuşumuz öyle söyledi 1 1
    vedat cici vedat cici:
    Selcuk Sigirci: Beşiktaşlısın sanırım size gird,ği kadar bize girmez :) 0 1
    YİĞİT_TÜRKALP YİĞİT_TÜRKALP:
    kuş deme bari.sende onların beyni var..... 0 0
  • hasan baba dikkat hasan baba dikkat:
    Haydi osimen tekrar sakatlanmak pahasına da olsa tüm gücünü göster 6 0 Yanıtla
  • Vahit Demirci Vahit Demirci:
    5 yer cino Kasımpaşa mı var karşında yamal var birde kırmızı yer torera 1 2 Yanıtla
  • 4jdzqvwvb4 4jdzqvwvb4:
    çok isterim gs kazansın fakat barça makine gibi!!! 2 1 Yanıtla
  • vedat cici vedat cici:
    Yedek Kulübesi bile Yıldızlar Geçidi Aslanın Kazanacaz 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı - Son Dakika
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