Ne altın ne gümüş! Kilosu 247 bin TL ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ne altın ne gümüş! Kilosu 247 bin TL ediyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ne altın ne gümüş! Kilosu 247 bin TL ediyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni nesil tarımın dikkat çeken ürünlerinden mavi alg özütünün kilogram fiyatı 5 bin dolara, yaklaşık 247 bin TL'ye kadar çıkıyor. Doğal renklendirici olarak kullanılan ürün, yüksek ekonomik değeriyle üreticilerin ilgisini çekerken gerçek wasabi kökü ve su mercimeği de alternatif tarımın öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor.

Tarım sektöründe artan maliyetler, üreticileri daha yüksek katma değer sağlayabilecek alternatif ürünlere yöneltiyor. Bu ürünlerin başında, Phycocyanin adıyla bilinen mavi alg özütü geliyor.

Doğal renklendirici olarak kullanılan ürünün kilogram fiyatı, saflığına ve işlenme biçimine bağlı olarak 5 bin dolara kadar ulaşabiliyor. Bu yüksek fiyat, geleneksel tarım ürünlerinin dışında üretim yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

13 Ekim 2026 itibarıyla dolar kurunun yaklaşık 49,36 TL olduğu dikkate alındığında, mavi alg özütünün kilogram fiyatı yaklaşık 246 bin 800 TL'ye ulaşıyor. Böylece ürünün kilogram değeri, Türk lirası karşılığıyla da dikkat çekici bir seviyeye çıkıyor.

DOĞAL RENKLENDİRİCİ OLARAK KULLANILIYOR

Mavi alg özütünün yüksek ekonomik değerinin arkasında, doğal renklendirici olarak kullanılabilmesi bulunuyor. Sentetik renklendiricilere alternatif oluşturan ürün, özellikle doğal içeriklere yönelen sektörler açısından önem taşıyor.

Ne altın ne gümüş! Kilosu 247 bin TL ediyor

Ürünün saflık derecesi, işlenme yöntemi ve kullanım amacı satış fiyatını etkileyebiliyor. Bu nedenle kilogram başına yaklaşık 247 bin TL olarak hesaplanan tutar, tüm mavi alg ürünleri için geçerli sabit bir piyasa fiyatını ifade etmiyor.

GERÇEK WASABİ KÖKÜ DE DİKKAT ÇEKİYOR

Yeni nesil tarımın ekonomik değeri yüksek ürünlerinden biri de gerçek wasabi kökü. Özel yetiştirme koşulları gerektiren wasabi, geleneksel tarım ürünlerine alternatif arayan üreticilerin değerlendirdiği seçenekler arasında bulunuyor.

Wasabi yetiştiriciliğinde uygun üretim koşullarının sağlanması önem taşırken ürünün ekonomik değeri, üretim ve pazarlama süreçlerine göre değişebiliyor.

Ne altın ne gümüş! Kilosu 247 bin TL ediyor

SU MERCİMEĞİ ALTERNATİF ÜRÜNLER ARASINDA

Alternatif tarımda öne çıkan bir diğer ürün ise su mercimeği. Su yüzeyinde yetişen bu bitki, farklı kullanım alanları nedeniyle yeni nesil üretim yöntemleri kapsamında değerlendiriliyor.

Mavi alg özütü, gerçek wasabi ve su mercimeği gibi ürünler, tarımda yalnızca geleneksel ürünlere bağlı kalmak istemeyen üreticiler için farklı seçenekler oluşturuyor.

YÜKSEK SATIŞ FİYATI YÜKSEK KÂR ANLAMINA GELMİYOR

Kilogram fiyatı 5 bin dolara, güncel kurla yaklaşık 246 bin 800 TL'ye ulaşabilen mavi alg özütü, alternatif tarımın ekonomik potansiyelini ortaya koyuyor.

Ne altın ne gümüş! Kilosu 247 bin TL ediyor

Ancak bu tutar, ürünün işlenmiş ve yüksek değerli formuna ilişkin bir fiyat düzeyini ifade ediyor. Üretim, saflaştırma, kalite kontrol ve pazarlama maliyetleri dikkate alındığında, satış fiyatının tamamının üreticiye kâr olarak kalması söz konusu değil.

EkonomiGümüşTarımSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küle dönen Togg marka otomobille ilgili detaylar netleşti: 47 bin kilometredeyken... Küle dönen Togg marka otomobille ilgili detaylar netleşti: 47 bin kilometredeyken...
Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat
Çağatay Ulusoy’un köy ziyaretinde giydiği yeleğin fiyatı dudak uçuklattı Çağatay Ulusoy'un köy ziyaretinde giydiği yeleğin fiyatı dudak uçuklattı
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick’ten Batrakov açıklaması Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'ten Batrakov açıklaması
Polisle çatışan firari şüpheli kendi silahıyla yaşamına son verdi Polisle çatışan firari şüpheli kendi silahıyla yaşamına son verdi
Şebnem Bozoklu 1 yılda 20 kilo verdi Son hali dikkat çekti Şebnem Bozoklu 1 yılda 20 kilo verdi! Son hali dikkat çekti
Torreira, Barcelona maçı öncesi 56,5 milyon TL’lik Lamborghini ile görüntülendi Torreira, Barcelona maçı öncesi 56,5 milyon TL’lik Lamborghini ile görüntülendi
AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı anlattı: Cemil Tugay’a “Hayatım boyunca unutmayacağım” dedirten olay AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı anlattı: Cemil Tugay'a “Hayatım boyunca unutmayacağım” dedirten olay
1800 metrede üretiyor Siparişlere yetişemiyor 1800 metrede üretiyor! Siparişlere yetişemiyor
Göztepe’den Eyüpspor’a gol yağmuru Henrique şov yaptı Göztepe'den Eyüpspor'a gol yağmuru! Henrique şov yaptı
Evinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı Evinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
Cristiano Ronaldo durdurulamıyor 1000 gole sadece 19 kaldı Cristiano Ronaldo durdurulamıyor! 1000 gole sadece 19 kaldı
07:11
Market zincirlerine görülmemiş saldırı Zarar milyonlarca euroyu bulabilir
Market zincirlerine görülmemiş saldırı! Zarar milyonlarca euroyu bulabilir
06:58
12 yaşındaki çocuğu diri diri yaktılar Sonrası daha da korkunç
12 yaşındaki çocuğu diri diri yaktılar! Sonrası daha da korkunç
06:54
Cihangir Ceyhan, “Güzel miyim” diye soran Esra Dermancıoğlu’na “Tipim değilsin” dedi
Cihangir Ceyhan, “Güzel miyim?” diye soran Esra Dermancıoğlu’na “Tipim değilsin” dedi
05:31
IMF Türkiye tahminini değiştirdi İşte yeni rakamlar
IMF Türkiye tahminini değiştirdi! İşte yeni rakamlar
03:11
Suudi Arabistan’dan Netanyahu’nun sinsi Yemen planına ret
Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun sinsi Yemen planına ret
02:06
Netanyahu’yu sarsan seçim anketi Rakibi 10 puan öne geçti
Netanyahu'yu sarsan seçim anketi! Rakibi 10 puan öne geçti
18:49
Erdoğan’dan Kabine sonrası “fon soruşturması“ açıklaması
Erdoğan'dan Kabine sonrası "fon soruşturması" açıklaması
17:19
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
17:02
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
16:56
Bir bardak su başına iş açtı Tutuklanması isteniyor
Bir bardak su başına iş açtı! Tutuklanması isteniyor
15:55
Bir kentimiz diken üstünde Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
Bir kentimiz diken üstünde! Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
15:25
A Milli Takım’da büyük bomba Herkes Arda’yı beklerken o geliyor
A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 07:19:03. #.0.3#
SON DAKİKA: Ne altın ne gümüş! Kilosu 247 bin TL ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei