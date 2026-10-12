İŞKUR Gençlik Programı'nda yeni dönem: 150 bin kontenjan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İŞKUR Gençlik Programı'nda yeni dönem: 150 bin kontenjan

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İŞKUR Gençlik Programı\'nda yeni dönem: 150 bin kontenjan
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'nın yeni dönem başvurularının başladığını, 150 bin üniversite öğrencisi kontenjanı olduğunu açıkladı. Öğrencilere günlük 1.375 TL, ayda 14 gün katılımda 19.250 TL gelir desteği sağlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İŞKUR Gençlik Programımız için yeni dönem başvuruları başlıyor. Kontenjanımız: 150 bin üniversite öğrencisi" dedi.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantımızın ardından üniversiteli gençlerimiz için güzel bir haberi paylaştı. İŞKUR Gençlik Programımız için yeni dönem başvuruları başlıyor. Kontenjanımız: 150 bin üniversite öğrencisi. Üniversite öğrencilerimizi kendi kampüslerinde eğitim süreçlerini aksatmadan çalışma hayatına hazırlıyor, deneyim ve tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz. Sevgili gençlerimiz; günlük bin 375 lira, ay içerisinde 14 gün katılmanız halinde 19 bin 250 lira gelir desteği elde edebilirsiniz. Ayrıntılara sitemizden ulaşabilir, başvuru takvimi için üniversitenizden bilgi alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Programa ilişkin detaylara guc.iskur.gov.tr üzerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: İHA
Vedat IşıkhanEkonomiGençlikİŞKURSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı 11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak Beşiktaş maçındaki detay olay oldu Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak? Beşiktaş maçındaki detay olay oldu
Veliaht Prens’i korku sardı Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı Veliaht Prens'i korku sardı! Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu 11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
Galatasaray’da Barcelona maçı öncesi kötü haber Singo yine yok Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Singo yine yok
19:05
Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat
Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat
18:49
Erdoğan’dan Kabine sonrası “fon soruşturması“ açıklaması
Erdoğan'dan Kabine sonrası "fon soruşturması" açıklaması
18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarına sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına sert tepki
18:02
TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: İspanya 15 tane daha HÜRJET almayı planlıyor
TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: İspanya 15 tane daha HÜRJET almayı planlıyor
17:24
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
16:53
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 20:47:37. #7.13#
SON DAKİKA: İŞKUR Gençlik Programı'nda yeni dönem: 150 bin kontenjan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei