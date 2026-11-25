Eskişehir'de şehit olan 5 askerimizin son yolculuklarına uğurlanacağı yerler ve cenaze törenlerinin programı belli oldu. Şehitlerimiz için dört ilde tören düzenlenecek.

DÖRT ŞEHİDİMİZ YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Eskişehir'de meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan askerlerimizin cenaze programları açıklandı. Programa göre şehitlerden dördü 26 Kasım Perşembe günü, biri ise 27 Kasım Cuma günü toprağa verilecek. Antalya'da iki, Sivas, Kayseri ve Denizli'de ise birer şehidimiz için cenaze töreni düzenlenecek.

ŞEHİT MEHMET ÇÖL ANTALYA'DA DEFNEDİLECEK

Şehit Mehmet Çöl'ün cenaze töreni, 26 Kasım Perşembe günü Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Bayatbademler Mahallesi Mezarlık Camisi'nde düzenlenecek. Öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası şehidimizin naaşı, Bayatbademler Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ŞEHİT HALİL KARABULUT'A SİVAS'TA VEDA

Şehit Halil Karabulut için Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde cenaze töreni düzenlenecek. Alacahan Köyü Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Karabulut'un naaşı, Alacahan Köyü Zeynep Hatun Mezarlığı'na defnedilecek.

ŞEHİT MUHAMMED NURULLAH ERARSLAN KAYSERİ'DE UĞURLANACAK

Helikopter kazasında şehit olan Muhammed Nurullah Erarslan'ın cenaze töreni de 26 Kasım Perşembe günü Kayseri'de gerçekleştirilecek. Kalemkırdı Camisi'nde ikindi namazının ardından düzenlenecek törenin ardından şehidimizin naaşı Kayseri Hava Şehitliği'nde toprağa verilecek.

ŞEHİT MEHMET ALP GÜRDAĞ ŞEHİTLİĞE DEFNEDİLECEK

Antalya'da son yolculuğuna uğurlanacak bir diğer askerimiz ise şehit Mehmet Alp Gürdağ olacak. Gürdağ için Uncalı Mezarlık Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek. Şehit Gürdağ'ın naaşı, cenaze namazının ardından Uncalı Garnizon Şehitliği'ne defnedilecek.

ŞEHİT VOLKAN DEMİRHAN CUMA GÜNÜ UĞURLANACAK

Şehit Volkan Demirhan'ın cenaze töreni ise diğer dört şehidimizden bir gün sonra gerçekleştirilecek. Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Hasköy Ağalar Camisi'nde 27 Kasım Cuma günü öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak.