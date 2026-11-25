UEFA Gençlik Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe U19 Takımı, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk U19 ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 6-0'lık ağır bir mağlubiyetle ayrıldı.

İLK YARIDA 4 GOL YEDİ

Shakhtar Donetsk, 15. dakikada Tverdokhlib, 26 ve 40. dakikalarda Ryan Roberto, 27. dakikada ise Chornenkyi'nin kaydettiği gollerle karşılaşmanın ilk yarısını 4-0 önde tamamladı.

RYAN ROBERTO TEK BAŞINA 4 GOL ATTI

Ukrayna temsilcisi, 53. dakikada Ryan Roberto'nun penaltıdan kaydettiği golle farkı beşe çıkardı. Karşılaşmanın 87. dakikasında bir kez daha fileleri havalandıran Roberto, kendisinin dördüncü, takımının ise altıncı golünü kaydederek maçın skorunu belirledi.

5 MAÇTA SIFIR PUAN

Fenerbahçe U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde çıktığı beş karşılaşmada da mağlup olarak puanla tanışamadı. Sarı-lacivertliler, Sabah ile birlikte organizasyonda henüz puan alamayan iki takımdan biri oldu. Shakhtar Donetsk ise Fenerbahçe karşısında ilk galibiyetini elde ederek puanını 3'e yükseltti.

SIRADAKİ RAKİP LASK

Fenerbahçe U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nin bir sonraki haftasında Avusturya temsilcisi LASK ile karşı karşıya gelecek. Shakhtar Donetsk ise Slovan Bratislava ile mücadele edecek.